VPN'i hepimiz kullanıyoruz ama genellikle ancak bir erişim engeliyle karşılaşınca. Peki size VPN kullanmanın bundan çok daha fazlası olduğunu ve birçok faydası olduğunu söylesek?

İnternetin sınırsız ve özgür dünyası her zaman o kadar sınırsız ve özgür olmayabiliyor. Mesela bir siteye girmek istiyorsunuz, bir anda karşınıza ''erişim engellenmiştir'' uyarısı içeren soluk mavi bir ekran çıkıyor.

Fakat böyle senaryolara alışıksınız, hemen VPN açıyorsunuz ve internette gezinmeye devam ediyorsunuz. İşte burada kullandığınız ve hayat kurtaran VPN, aslında bu senaryodan çok daha fazlasında hayat kurtarıcı olabiliyor. Bu içerikte birlikte VPN kullanmanın sağladığı 5 farklı faydaya göz atacağız.

Ama önce VPN'ler nasıl çalışıyor kısaca bakalım;

En basit haliyle VPN'ler, IP adresinizi farklı bir konumdaki sunucu üzerinden yeniden yönlendirir. Bu işlemler VPN ana bilgisayarı üzerinden gerçekleştirilir ve sunucular da yönlendirme işlemleri için özel olarak yapılandırılmış durumdadır.

Yönlendirme ile birlikte artık verileriniz internet sağlayıcınız da dahil olmak üzere hiçbir üçüncü taraf tarafından görülemez ve kullanılamaz. Girdiğiniz tüm veriler ve bıraktığınız tüm izler VPN tarafından takip edilemez ve anlaşılamaz veriler haline getirilir. Bu da verilerin ele geçirilmesi durumunda bile kullanılamamasını sağlar.

Örneğin dünya genelinde 100'den fazla ülkede 3200'den fazla sunucusu olan Surfshark, bu sayede dünyanın her yerinden kullanıcılarına hızlı, gizli ve güvenli hizmet sunabiliyor.

Şimdi gelin faydalara geçelim

Malumun ilanı ama yine de belirtelim: VPN demek gizlilik demek:

Aslında bu dolaylı da olsa hepimizin farkında olduğu, en bilindik VPN faydası ama kısaca bahsedelim. VPN'in temel çalışma mantığı aslında gizliliğinizi sağlamak üzerine diyebiliriz. IP adresiniz farklı bir konuma yönlendirilerek gizlendiği için, bağlantınız da gizli hale gelir.

Tabii ki burada verilerinizin VPN sağlayıcınız tarafından göründüğünü hatırlatmakta fayda var. Zaten iyi bir VPN sağlayıcısı seçmek de tam olarak bu yüzden önemli. Herkesten gizleneyim derken verilerinizi güvenilmez bir VPN sağlayıcısına teslim etmek, çok da iyi bir adım olmayacaktır.

Bu noktada bizim önerimiz, Surfshark gibi güvenilir, uygun fiyatlı ve yüksek kalitede hizmet sunan sağlayıcıları tercih etmeniz olur.

Kritik bir fayda ile devam edelim: VPN'ler sizi veri hırsızlarına karşı korur;

Yukarıda çalışma mantığını anlatırken de açıkladığımız üzere, VPN'ler aslında verilerin korunması için oldukça kullanışlı. Özellikle de kalabalık ya da güvenmediğiniz Wi-Fi ağlarına bağlanırken kullanmanız, olası veri ihlallerini ortadan kaldıracaktır.

Çünkü yukarıda da açıkladığımız gibi, VPN bağlantısı sayesinde tüm verileriniz işlenerek anlaşılamaz ve takip edilemez hale geliyor. Böylece çalınsalar bile kullanılamaz oluyorlar. Tabii ki yine belirtelim; ancak güvenilir bir VPN sağlayıcısıyla bu mümkün. Örneğin Surfshark, kullanıcılarına antivirüs, alternatif ID ve uyarı hizmetleri de sunuyor ve gizliliğin yanında tüm risklere karşı güvenlik de sunuyor.

Kazandırıyor da: VPN'le ucuza rezervasyon yapmak mümkün;

Gizlilik ve güvenlik gibi klasik VPN faydalarından bahsettiysek, daha eğlenceli olanlara geçebiliriz. VPN kullanarak çok daha ucuza uçak bileti, otel rezervasyonu ya da araç kiralama gibi işlemler yapabileceğinizi biliyor muydunuz?

Sır olmadığı üzere; çerezlerinizden her adımınızı takip eden türlü rezervasyon siteleri cihazınızın ne olduğundan yaptığınız aramalara kadar pek çok şeyi görüyorlar ve fiyatlarda da bunlara göre bazı dalgalanmalar olabiliyor. VPN açıp konumunuzu değiştirerek, ayrıca gizliliğinizi sağlayarak çok daha uygun fiyata uçak biletleri bulacak; daha ucuza otel rezervasyonları yaptırabileceksiniz.

Alışverişlerde bile işe yarıyor: Daha ucuza satın almak da mümkün

Ürünlerin fiyatları konuma dayalı olarak farklılık gösterebiliyor. Fakat özellikle de yurt dışı alışverişlerinde VPN kullanmak, konuma dayalı fiyatlandırmalardan kaçmanıza yardım ediyor. Ürünün en uygun fiyata satıldığı konumu bulmak için VPN bağlantınızın konumunu değiştirebilir; alışverişinizi ucuza getirebilirsiniz.

Ancak tabii ki bu adım ile ilgili hatırlatmakta fayda var; kimi e-ticaret platformları bu tür alışverişleri engellemek için bazı adımlar atabiliyor. Yine de denemekte fayda var!

Limitlendirilmiş 'ücretsiz' içeriklere VPN ile dilediğiniz zaman erişebilirsiniz;

VPN ile faydalanabileceğiniz ufak bir internet hilesi olan bu maddemiz, belirli bir sayı limitinden sonra ücretsiz olarak faydalanamayacağınız internet hizmetleri ile ilgili. Ziyaret ettiğiniz platformun ücretsiz erişim limitine ulaştıysanız ancak bakmanız gereken birkaç şey daha varsa, buna her ihtiyaç duyduğunuzda VPN'inizi aktif ederek ve yeni bir gizli sekme açarak limitlerle vedalaşabilirsiniz!

Tüm bunlar ve çok daha fazla fayda için güvenilir bir sağlayıcıdan VPN hizmeti almak oldukça önemli. Eğer henüz bir VPN sağlayıcısı seçemediyseniz ve güvenilir, hızlı ve uygun fiyatlı bir alternatif arıyorsanız, buraya tıklayarak Surfshark'ı inceleyebilir ve avantajlarından hemen yararlanmaya başlayabilirsiniz.

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