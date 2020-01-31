Parker Solar Probe, Yeni Bir Rekora İmza Attı

“Güneş’e dokunmak” amacıyla 2018 yılında uzaya fırlatılan Parker Solar Probe, 29 Ocak’ta kendi rekorunu kırarak Güneş’e en yakın mesafeden geçmeyi başardı. Daha önceki "Güneş'e en yakın mesafeden geçiş" rekoru da yine bu araca aitti.

NASA’nın 2018 yılında “Güneş’e dokunmak” amacıyla uzaya fırlattığı aracı Parker Solar Probe, 29 Ocak 2020’de Türkiye saati ile 12.37’de Güneş’e yaptığı dördüncü yaklaşımı tamamlarken yeni bir başarıya imza atarak hız ve mesafe rekoru kırdı. Güneş’in yüzeyinden 18,7 milyon kilometre mesafeden geçen uzay aracı, saatte tam 393.042 kilometrelik hıza ulaşmayı başardı.

Bu başarılarla birlikte Parker Solar Probe, Güneş’e en yakın uzay aracı olma rekorunu da bir kez daha tazelemiş oldu. Daha önceki rekorda, saatte yaklaşık 343.112 kilometrelik hız ile Güneş’in yüzeyine 24,1 milyon kilometre uzaklıktan geçilmişti. Bu önceki rekor da yine Parker Solar Probe aracına aitti. Yani aracın bir bakıma kendi rekorunu egale ettiğini söyleyebiliriz.

Parker Solar Probe, Güneş hakkında merak edilen sorulara yanıt arıyor:

Güneş'e hiçbir aracın ulaşamadığı kadar yaklaşmayı başaran Parker Solar Probe; Güneş’in taç küresinin neden yüzeyinden daha sıcak olduğu ve Güneş rüzgarlarının taç kürede nasıl ivmelendiği gibi sorulara yanıt bulmak amacıyla 2018 yılında NASA tarafından uzaya fırlatılmıştı. Yaklaşık 600 kg ağırlığında olan araç, 1,5 milyar dolarlık yatırımın yapıldığı bir proje kapsamında geliştirilmişti.

Güneş’e daha önce hiç olmadığı kadar yaklaşacağından dolayı çok yüksek sıcaklıklara ve radyasyona dayanabilen özel malzemeler ve teknolojiler ile donatılan Parker Solar Probe, enerjisini güneş panellerinden karşılıyor. Tabii ki bu güneş panellerinin de çok yüksek sıcaklıklara dayanabilmesi için özel olarak tasarlandığını belirtelim.

Parker Solar Probe, 7 yıllık yolculuğu boyunca önümüzdeki günlerde Güneş’e daha yakın uçuşlar yapmaya devam edecek. Araç, bu uçuşlar boyunca daha önce hiç ziyaret edilmeyen bölgeleri keşfederek Güneş’in taç küresi ve Güneş rüzgarlarının gizemlerini ortaya çıkarma konusunda bilim insanlarına yardımcı olacak önemli ölçümler sağlayacak. Aracın ilerleyen günlerde yeni rekorlara imza atması bekleniyor.