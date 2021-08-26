Avrupa'nın Uluslarası Uzay İstasyonu'ndaki Modülü Tanıtıldı

Avrupa'nın, Uluslarası Uzay İstasyonu'nda bulunan ve Almanya'dan yönetilen modülü Columbus, Fransız astronot Thomas Pesquet tarafından bir video ile tanıtıldı. 360 derecelik açıyla kaydedilen video modülü detaylı bir şekilde gözler önüne seriyor.

Birçok modülden oluşan ve 20 yıllık bir tarihe sahip olan Uluslararası Uzay İstasyonu’nun Columbus modülünün mürettebat üyesi Thomas Pesquet tarafından tanıtıldığı bir video yayınlandı. Videonun en özel yanlarından biri 360 derecelik açıyla kaydedilmiş olması.

75 metre küplük Columbus, Avrupa’nın uzay istasyonuna gönderdiği en büyük modül olma özelliği taşımasının yanı sıra uzaya gönderilen ilk Avrupa araştırma tesisi olarak da kayıtlara geçmiş durumda. Modülün yönetimi, Münih yakınlarındaki Alman Uzay Operasyonları Merkezi’ndeki Columbus Control Center tarafından gerçekleştirilmekte.

Modülde çeşitli bitkilerin yetiştirildiği, yüksek teknolojili bir bahçe bulunuyor

Nisan ayında altı aylık bir görev için istasyona ulaşan Fransız astronot, videoda hem istasyon içinde hem de dışında mürettebat tarafından kullanılan bazı araçları gösteriyor. Araçlar arasında; astronotların farklı bitki türleri yetiştirdiği Veggie adlı yüksek teknolojili bir bahçe ve yer çekimsiz ortamda sıvıların dinamiğini araştırmak için kullanılan Fluid Science Laboratory yer almakta.

Görevinin yarısında kullanacağı yeni bir uyku istasyonunun da gösterildiği 360 derecelik video mobil bir cihazla izlendiğinde Pesquet modülü tanıtırken etrafı gözlemlemek mümkün. Masaüstünde de modülü tam hâliyle görüntüleyebilmek için video fareyle sürüklenebilir.