NASA'dan Mars’taki Sondaj Çalışmalarını Gösteren Kolaj

NASA, Mars'ta gerçekleştirdiği 32 sondaj çalışmasının kolaj görüntüsünü paylaştı. Paylaşılan görüntüler, Perseverance'ın robotik kolunda yer alan "Mars Hand Lens Imager" isimli bir kamera ile çekildi.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), uzunca bir süredir Kızıl Gezegen Mars'ta çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz aylarda bu gezegene Perseverance isimli bir uzay keşif aracı indiren kurum, bu araç ile Mars'ta daha önce yaşam olup olmadığını ya da bu gezegenin insanlar için yaşam imkanı sunup sunmayacağını anlamaya çalışıyor.

NASA'nın Mars görevi, oldukça geniş kapsamlı bir yapıya sahip. Kurum, bir yandan Perseverance ile diğer yandan da Perseverance ile birlikte gönderilen Ingenuity isimli helikopter ile Mars'taki gizemi çözmeye çalışıyor. NASA'nın bir süredir odaklandığı esas konu ise Mars'tan numune toplamak. İşte şimdi, bu numune toplama süreciyle ilgili bir gelişme yaşandı. NASA, numune toplamak için yaptığı sondaj çalışmalarından oluşan bir kolajı resmi Instagram hesabından paylaştı.

NASA'nın Instagram'dan paylaştığı, Mars'taki sondaj çalışmalarını tepeden gösteren kolaj

Yukarıdaki fotoğrafta, 32 mini fotoğrafın bir araya getirilmiş bir halini görüyorsunuz. Bu fotoğraflar, Perseverance'ın robotik kolunda bulunan "Mars Hand Lens Imager" isimli bir kamera ile çekildi. Peki NASA'nın Mars'ta derlediği fotoğraflar, ne anlam ifade ediyor?

Az önce, NASA'nın bir süredir Mars'ta numune toplamaya odaklandığından bahsetmiştik. Bu numuneler; fiziksel, kimyasal, mineral ve organizma özellikleriyle analiz edilecek. İşte şu ana dek 32 kez gerçekleştirilmiş olan sondaj çalışmaları da tam bu numuneler için yapıldı. NASA'nın Mars kaşifi, robotik kolunda taşıdığı bir matkap aracılığıyla Mars yüzeyinde yukarıdaki gibi delikler açıyor ve daha sonra da numuneler toplanıyor. Toplanan bu numuneler, yapılacak analizlerle Mars'ta yaşam olup olmadığına ışık tutabilir...

NASA'nın Instagram'da yaptığı paylaşımın orijinal haline buradaki bağlantıyı kullanarak ulaşabilirsiniz.