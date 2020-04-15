Avrupa Uzay Ajansı, Yeni Konsept Uzay Eldivenini Duyurdu

Avrupa Uzay Ajansı, iki yıllık bir projenin ürünü olarak geliştirdiği yeni konsept uzay eldiveni tasarımını tanıttı. Geliştirilen eldiven, uzayda drone kullanımına imkan tanırken, kumaşın bozulan kısımlarını kendi kendine onarabiliyor.

Uzay giysileri, uzay çalışmalarının en büyük sorunlarından bir tanesi. Uzay ajansları ve şirketler, yaklaşık 100 yıldır bu tür ürünler geliştirmek için çalışıyorlar. Ne yazık ki astronotların uzayda giymek zorunda oldukları bu kıyafetler, hiçbir zaman istenilen seviyede iyi ve kullanışlı olmadı ve ilerleyen dönemlerde de kolay kolay olacak gibi görünüyor. Ancak şimdi, uzay giysileri ile ilgili önemli bir adım atılmış gibi görünüyor.

Avrupa Uzay Ajansı (ESA) da uzunca bir süredir uzay giysileri üzerindeki çalışmalarını sürdürüyor. Şimdi yeni bir konsept oluşturan ajans, gelecek dönemlerde kullanılabilecek verimli bir uzay eldiveni geliştirmiş gibi görünüyor. 2 yıllık Pextex projesi kapsamında geliştirilen eldiven, Comex isimli bir şirket ve tasarımcı Agatha Medioni iş birliği ile tasarlandı ve aslında, bir eldivenden çok daha fazlasını içeriyor.

Karşınızda, Avrupa Uzay Ajansı tarafından geliştirilen uzay eldiveni

Normal koşullarda eldivenler, fazlasıyla yumuşak ve işlevsiz ürünlerdir. Ancak Avrupa Uzay Ajansı tarafından geliştirilen bu eldiven, adeta giyilebilir bir teknolojik ürün. Çünkü bu eldivende 3 farklı işlevsel özellik bulunuyor. Bunlardan birincisi, uzayda bir drone kontrol edilebilmesi için gereken sensörler, ikincisi hedefleme ya da menzil tespitinde kullanılan bir lazer, üçüncüsü de eldivenin genel sağlık durumunu gösteren küçük bir ekran.

ESA tarafından yapılan açıklamalara göre bu konsept eldiven; kendi kendini onarabilen bir teknolojiye de sahip. Ayrıca bu eldivene çeşitli sensörler, robot kontrol mekanizmaları ve ikincil bir ekran daha eklenebiliyor. Uzay eldivenleri ile ilgili hala bilinen onca sorun olduğunu açıklayan ajans, yeni teknolojiler ve malzemeler üzerinde çalışmalarını sürdürdüğünü de vurguluyor.