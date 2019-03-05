ABD’li bir fotoğrafçı, 150.000 ay fotoğrafını bir araya getirerek gök cisminin gizli renklerini ortaya çıkardı.

Ay’ın her yerinin aynı renkte olduğunu düşünüyor olmamız, video kayıtlarının ve genel ay tasvirlerinin yanlış yönlendirmesinden ve bazı renklerin diğerlerinden çok daha yoğun ve kuvvetli olmasından kaynaklanıyor.

Fotoğrafçı Andrew McCarthy, gezegenimizin biricik uydusuna ait 150 bin fotoğrafı kullanarak farklı renkteki ışıkları bir araya getirdiği bir çalışma yaptı. Normalde Ay yüzeyinde bulunan farklı mineraller, güneş ışığı altında farklı renklerde parlıyorlar.

Sanatçı bu fotoğrafı, 81 megapiksellik Ay fotoğrafını oluşturmak için uydumuzu fotoğrafladığı dönemde çekti. Sanatçı, bu görselin “beynimiz renkleri daha iyi seçseydi göreceği görüntü olduğunu” söylüyor.

Mavi renkler yüksek titanyum içeriği, turuncular ise düşük titanyum içerikli bazaltı gösteriyor. McCarthy, bu fotoğrafları Orion XT10 teleskop, Skywatcher EQ6-R Pro bilgisayarlı ekvatoral destek, ZWO ASI224MC renkli astronomi kamerası ve Sony a7 II tam çerçeve aynasız kamera ile çekti.

142 bin fotoğraf ZWO, 2000 fotoğraf Sony ve yüzlerce fotoğraf da 300mm lens ile çekildi. Sanatçı daha sonra bu görüntüleri AutoStakkert! ve Photoshop ile birleştirdi. Son olarak da “rengi 11’e çıkartan” McCarthy kontrat, netlik ve parlaklığı ayarladı.

McCarthy’nin işlerini fotoğrafçının Instagram’ından takip edebilirsiniz.