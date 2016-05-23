50.000 Fotoğrafla Yapılan 81 MP'lik Ay Fotoğrafı

Andrew McCarthy, Ay’ın 50.000 kare fotoğrafını birleştirerek ortaya 81 megapiksellik bir sanat şaheseri çıkarttı.

Uzayın fotoğraflarını çekmek, gök cisimlerinin net görüntülerini yakalamak için çok pahalı ekipmanlar gerektiği düşünülür. Yeterince sabırlı insanların daha basit ekipmanlar ile de oldukça göz alıcı fotoğraflar ortaya çıkarabilmesi mümkün oluyor.

ABD’nin Sacramento şehrinde yaşayan Andrew McCarthy, Sony a7 II aynasız kamerası ve 250 dolarlık Astro kamerası ZWO ASI224MC’yi kullanarak Ay’ın fotoğraflarını çekti.

Ay’ın aydınlık kısmının photoshop’ta bir araya getirilmiş 25 kareden oluştuğunu belirten sanatçı, her bir karenin ZWO ile çekilmiş 2000 görselin en iyi yarısı kullanılarak oluşturulduğunu söyledi.

Yıldızları ve Ay’ın karanlık kısmını fotoğraflamak için ise Sony a7 II kullanıldı. Sanatçı, karanlık tarafın 13 kareden oluştuğunu ve her karede 50 fotoğraf kullanıldığını belirtti. Yıldızlar da Sony ile yapılan 50 çekimin ardından fotoğraf için hazır hale geldi.

Bu görsel yığınları bir program yardımıyla birleştirildi ve McCarthy, ortaya çıkan görselleri photoshop yardımıyla tek parça haline getirdi.

Sanatçının çalışmalarını Instagram hesabı @cosmic_background’da bulmak mümkün.