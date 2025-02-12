Gecenin karanlığına ay ışığı eklenince doğanın ritmi değişiyor. Genelde kurtlar aklımıza gelse de birçok hayvan, ayın evrelerine ve parlaklığına göre farklı davranış sergiliyorlar.

Bazıları avlanma stratejisini değiştiriyor, bazıları ise saklanmayı tercih ediyor.

Peki, hangi hayvanlar ay ışığı altında farklı davranıyor ve bu değişimlerin sebepleri neler?

Kurtlar

Bu listemize kurtlarla başlamasak olmaz çünkü onlar ay ışığıyla özdeşleşen hayvanların başında geliyor. Ama burada bilmemiz gereken önemli bir detay var. Popüler inanışın aksine kurtlar, ayın parlaklığı nedeniyle ulumuyor.

Onların dolunay gecelerinde daha aktif oldukları ve avlanma oranlarının arttığı bilimsel çalışmalarla destekleniyor. Yapılan araştırmalara göre de kurtlar, dolunayda gündüz daha az hareket ediyor, gece boyunca ise avlanma sürelerini uzatıyorlar.

Baykuşlar

Baykuşlar genellikle karanlıkta avlanmaya alışık kuşlar ama ayın parlak olduğu gecelerde avlanma davranışlarını değiştiriyorlar. Avları olan kemirgenler ve diğer küçük hayvanlar, aydın gecelerde daha dikkatli olduğu için baykuşlar avlanmak için daha az uçuyor ve genellikle loş alanlarda pusuya yatıyor.

Aslanlar

Afrika savanlarının kralı olan aslanlar, ayın parlaklığına göre avlanma stratejisini değiştiren diğer hayvanlar arasında yer alıyor. Dolunay gecelerinde avlanma oranlarını düşürüyorlar çünkü dolunayda avların tetikte olması ve saklanma oranları daha yüksek. Bu yüzden de dolunaydan sonraki karanlık gecelerde çok daha agresif bir avlanma dönemi başlatıyorlar.

Lemurlar

Madagaskar’da yaşayan lemurlar, ay ışığı altında daha sosyal hâle geliyorlar. Yapılan araştırmalara göre dolunay gecelerinde lemurlar daha fazla bir araya geliyor, sesli iletişimlerini artırıyor ve yiyecek arama aktivitelerini yoğunlaştırıyorlar. Ayın daha az görünür olduğu dönemlerde ise daha gizlenme odaklı bir hayat sürüyorlar.

Deniz kaplumbağaları

Listemizin bir diğer üyesi de deniz kaplumbağaları oluyor. Yavrular yumurtadan çıktıktan sonra okyanusa ulaşmak için rehbere ihtiyaç duyuyorlar ve burada ay ışığı devreye giriyor.

Ay ışığı denizi yansıtarak, kaplumbağaların doğru yöne ilerlemesini sağlıyor ama yapay ışıklar bu doğal mekanizmayı bozabiliyor ve yavruların yanlış yöne gitmesine neden olabiliyor.

Balinalar

Balinalar da şaşırtıcı ama gerçek bir diğer başlığımız. Bazı balina türlerinin göç sürecinde ay ışığı ayrı bir faktör. Ayın parlak olduğu dönemlerde bazı balina türleri göç yollarını değiştirerek daha derin sularda seyahat etmeyi tercih ediyorlar. Böylelikle hem avcılardan korunuyorlar hem de belirli su akıntılarından faydalanıyorlar.

Bok böcekleri

Bok böcekleri ise listemizdeki son hayvan türü. Onlar yönlerini belirlemek için ay ışığını ve hatta Samanyolu’nu kullanabilen ender böcekler arasında.

Özellikle dolunay gecelerinde daha doğru ve hızlı bir şekilde gübre toplayarak yuvalarına yöneliyorlar. Ay ışığının olmadığı zamanlarda ise yön bulma yetenekleri azalıyor ve hareketleri daha rastgele hâle geliyor.

Bilimsel araştırmalar, ayın doğada sadece bir gece lambası olmadığını, ekosistemde kritik bir rol oynadığını ortaya koyuyor. Belki de bu yüzden geceye baktığımızda ayın büyüsü hepimizi etkiliyor.

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