Yaklaşık 200 bin kişinin yaşamını yitirdiği, bölgedeki yaşamın yok olmasına neden olan 1986’daki Çernobil felaketinden sonra yaşamlarına devam eden, üreyerek nesiller atlayan bir canlı var. Onlar da ağaç kurbağaları.

Doğa, her zamanki direnciyle bizi şaşırtmaya devam ederken bunun örneklerinden biri de kurbağalar oldu. Sağlıklı ve uzun yaşamaya devam ederken değişen tek şey renkleriydi. Yeşil yerine siyaha yakın bir renkte üremeye devam ettiler.

Peki, bu kurbağalar nasıl oluyor da yüksek radyasyon seviyelerine rağmen sağlıklı bir yaşam sürdürebiliyor?

Bilim insanları, bu kurbağaların koyu renkli derilerinin sırrını araştırdı.

Kurbağalarda, melanin pigmentinin daha fazla olduğu bulundu ve bu aslında onları radyasyona karşı korumuştu. Melanin, serbest radikalleri nötralize ederek ve DNA hasarını azaltarak farklı radyasyon kaynaklarına karşı koruma sağladı.

Özellikle melanin pigmentasyonu, iyonlaştırıcı radyasyona karşı bir tamponlama mekanizması olarak işlev görüyor.

Bölgeye göre renk değişikliği de oluşmuş.

Patlamaya en yakın ve felaket anında radyasyonun yüksek olduğu bölgelerdeki kurbağaların ten renginin daha koyu olduğu görüldü. Bu da kaza anında yüksek düzeyde iyonlaştırıcı radyasyonun, Çernobil ağaç kurbağalarının daha koyu renklenmesi için seçilmiş olabileceğini düşündürüyor.

Başka bir deyişle, bu bölgede hızlı bir evrim süreci gerçekleşmiş olabilir.

40 yıldır üremeye devam ediyorlar.

Dişi ağaç kurbağaları, 2-3 yaşında üremeye başlıyor. Felaketin üzerinden 40 yıl geçtiği düşünüldüğünde de bu yaklaşık 10 ila 15 kurbağa nesli demek. Yani ortada gerçekten hızlı bir evrimsel süreç var.

Ayrıca araştırmalarda radyasyona bağlı herhangi bir strese verilen tepkiyle alakalı kortikosteron hormon seviyelerinde de farklılıklar bulunmadı.

Umut verici mi?

Yıllar sonra bölgede analizlere başlayan araştırmacılar gördüler ki koyu renkli kurbağaların radyasyona karşı geliştirdiği bu doğal mekanizmasıyla sadece uzun yaşamakla kalmadılar, hızlı yaşlanmadılar da.

Bu da aslında Çernobil Yasak Bölgesi’nin yeniden insan yaşamına uygun hâle gelebileceğine dair umut verici bir işaret olarak değerlendiriliyor.

En zorlu koşullarda bile yaşam, kendine bir yol buluyor.

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