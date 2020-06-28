AYT 2020'den Sonra Sosyal Medyadan Gelen En İyi Tepkiler

Uzun süren tartışmalı bekleyiş sona erdi ve öğrenciler, üniversite sınavının 2. oturum sınavı olan AYT’ye girdiler. Sınavın ardından öğrenciler, sınav hakkındaki yorumlarını eğlenceli bir dille sosyal medyada paylaştılar. Biz de en beğenilen yorumları sizler için derledik.

Uzun süren bir dönemin ardından beklenen gün geldi ve sonunda öğrenciler, eğitim hayatlarının bir sonraki adımı olacak üniversite sınavlarına girmeye başladı. Bugün düzenlenen Alan Yeterlilik Testi (AYT) sınavının ardından sınav, öğrenciler tarafından sosyal medyada gündem oldu.

AYT sınavının ardından Türkiye’de Twitter’ın bir numaralı gündemi #ayt2020 etiketi oldu. Etiket altında birçok öğrenci sınav hakkındaki yorumlarını, duygularını ve hissettiklerini kendi dilleriyle anlattı. Biz de AYT 2020 sınavının ardından Twitter’da paylaşılan en iyi tweetleri sizler için derledik. Gelin, kendi AYT 2020 deneyimi en iyi şekilde yansıtan öğrencilerin tweetlerine bakalım:

AYT 2020 için sosyal medyadan gelen en iyi tepkiler: