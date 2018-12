Back to the Future film serisini seviyorsanız, gerçekten çalışan bu DeLorean'a bayılacaksınız.

Herkesin, sevdiği filmlerde bulunan şeyleri gerçek hayatta da elde etme hayali vardır. Örneğin Doctor Who dizisinde bulunan sonik tornavida, Doctor Who dizisini izlemiş herkesin hayalidir. Back to the Future film serisinin büyük bir hayranı olan ve bu filmde bulunan 1985 model DeLorean'ı (araba) gerçek hayatta da kullanmak isteyen California'lı Matt Riese, çılgın bir projeye imza attı.

Geleceğe Dönüş (Back to the Future) filmlerinde zamanda yolculuk yapmaya yarayan DeLorean, Matt Riese tarafından 4.5 yıl süren bir çalışmayla ortaya çıktı. DeLorean'ı filmde olduğu gibi 4 tekerli bir araba olarak tasarlamanın dışına çıkan Riese, hem karada hem de suda gidebilen amfibi bir DeLorean Hovercraft tasarladı.

Matt Riese, DeLorean'ın yapımında strafor ve fiberglass kullanarak aracının oldukça hafif olmasını sağlamış. Bu sayede de hovercraft özelliğini aracına 23 beygirlik bir motor ile kazandırmış, yalnız motorun beygir gücüne sayısal olarak bakmamakta fayda var zirâ Riese'in ürettiği araç 36 inçlik fanıyla tamı tamına 130 km/h'ye kadar ulaşabiliyor.

Hayalindeki aracı üretebilmek için finansal desteği Kickstarter üzerinden elde eden Matt Riese, ürettiği Hovercraft DeLorean'ı California eyaletine kayıtlı bir bot olarak 45.000 dolardan satışa çıkarmış durumda. Matt Riese'ın alıcısını çok kısa bir sürede bulanacağı ve DeLorean'ını alan kişinin de DeLorean'ı kullanmaktan oldukça hoşnut kalacağını düşünüyoruz.