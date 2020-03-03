BAFTA Games Awards 2020 Adayları Belli Oldu

2004’ten bu yana yılın en başarılı oyunlarının ödüllendirildiği BAFTA Games Awards, 2 Nisan’da İrlandalı komedyen Dara O'Briain’ın sunuculuğunda düzenlenecek. Görkemli geceye bir ay kala, 2019’un en iyisi olmak için yarışacak adaylar belli oldu.
Kojima Productions tarafından geliştirilen ve Sony Interactive Entertainment tarafından yayınlanan aksiyon-macera oyunu Death Stranding, En İyi Oyun, En İyi Ses, En İyi Animasyon ve Sanatsal Başarı dahil olmak üzere tam 11 dalda aday gösterilerek rekor kırdı. Remedy Entertainment imzalı bir diğer aksiyon-macera Control de, hemen hemen aynı kategorilerde kazandığı 11 adaylıkla rekora ortak oldu. Her iki yapım da, 16 senelik BAFTA Games Awards tarihinde en fazla adaylık kazanan oyunlar olarak tarihe geçti.
Birden fazla kategoride aday gösteren diğer oyunlar arasında Disco Elysium, Life is Strange 2, Call of Duty: Modern Warfare, Outer Wilds ve Knights and Bikes gibi yapımlar bulunuyor. Bu yılki ödüllerde En İyi Animasyon, En İyi Teknik Başarı, En İyi Başrol Oyuncusu ve En İyi Yardımcı Oyuncu olmak üzere dört yeni kategori yer alıyor.
2 Nisan gecesi düzenlenecek törende, Metal Gear serisi ve Death Stranding’in yaratıcısı olan Japon video oyunu efsanesi Hideo Kojima’ya, British Academy tarafından BAFTA Akademi Bağlılık Ödülü verilecek. Söz konusu ödül, akademi tarafından verilen en prestijli onur ödülü olarak biliniyor.
İrlandalı komedyen Dara O'Briain tarafından sunulacak olan BAFTA Games 2020, 2 Nisan'da Londra'daki Kraliçe Elizabeth Salonu'nda düzenlenecek. Türkiye Saati le 20:00'da başlayacak olan tören, BAFTA’nın resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak takip edilebilecek.
BAFTA Games Awards 2020 adayları şu şekilde
En İyi Oyun
- Control
- Disco Elysium
- Luigi's Mansion 3
- Outer Wilds
- Sekiro: Shadows Die Twice
- Untitled Goose Game
En İyi İngiliz Oyun
- DiRT Rally 2.0
- Heaven's Vault
- Knights and Bikes
- Observation
- Planet Zoo
- Total War: Three Kingdoms
En İyi Animasyon
- Call of Duty: Modern Warfare
- Control
- Death Stranding
- Luigi's Mansion 3
- Sayonara Wild Hearts
- Sekiro: Shadows Die Twice
En İyi Sanatsal Başarı
- Concrete Genie
- Control
- Death Stranding
- Disco Elysium
- Knights and Bikes
- Sayonara Wild Hearts
En İyi Ses
- Ape Out
- Call of Duty: Modern Warfare
- Control
- Death Stranding
- Star Wars Jedi: Fallen Order
- Untitled Goose Game
En İyi İlk Oyun
- Ape Out
- Death Stranding
- Disco Elysium
- Katana Zero
- Knights and Bikes
- Manifold Garden
En İyi Gelişme Kaydeden Oyun
- Apex Legends
- Destiny 2
- Final Fantasy XIV: Shadowbringers
- Fortnite
- No Man's Sky: Beyond
- Path of Exile
En İyi Aile Oyunu
- Concrete Genie
- Knights and Bikes
- Luigi's Mansion 3
- Untitled Goose Game
- Vacation Simulator
- Wattam
En İyi Eğlencenin Ötesinde Oyun
- Civilization VI: Gathering Storm
- Death Stranding
- Kind Words (lo fi chill beats to write to)
- Life is Strange 2 (Episodes 2-5)
- Neo Cab
- Ring Fit Adventure
En İyi Oyun Tasarımı
- Baba Is You
- Control
- Disco Elysium
- Outer Wilds
- Sekiro: Shadows Die Twice
- Wattam
En İyi Çok Oyunculu Oyun
- Apex Legends
- Borderlands 3
- Call of Duty: Modern Warfare
- Luigi's Mansion 3
- Tick Tock: A Tale for Two
- Tom Clancy's The Division 2
En İyi Müzik
- Control
- Death Stranding
- Disco Elysium
- Outer Wilds
- The Legend of Zelda: Link's Awakening
- Wattam
En İyi Hikaye
- Control
- Disco Elysium
- Life is Strange 2
- Outer Wilds
- The Outer Worlds
- Star Wars Jedi: Fallen Order
En İyi Başrol
- Laura Bailey / Kait Diaz - Gears 5
- Courtney Hope / Jesse Faden - Control
- Logan Marshall-Green / David - Telling Lies
- Gonzalo Martin / Sean Diaz - Life is Strange 2
- Barry Sloane / Captain Price - Call of Duty: Modern Warfare
- Norman Reedus / Sam - Death Stranding
En İyi Yardımcı Oyuncu
- Jolene Andersen / Karen Reynolds - Life is Strange 2
- Troy Baker / Higgs - Death Stranding
- Sarah Bartholomew / Cassidy (Lucy Rose Jones) - Life is Strange 2
- Ayisha Issa / Fliss - The Dark Pictures Anthology: Man of Medan
- Léa Seydoux / Fragile - Death Stranding
- Martti Suosalo / Ahti the Janitor - Control
En İyi Teknik Başarı
- A Plague Tale: Innocence
- Call of Duty: Modern Warfare
- Control
- Death Stranding
- Metro Exodus
- Sekiro: Shadows Die Twice
Yılın Mobil Oyunu
- Assemble With Care
- Call of Duty: Mobile
- Dead Man's Phone
- Pokémon Go
- Tangle Tower
- What the Golf?