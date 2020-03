BAFTA Games Awards 2020 Adayları Belli Oldu

Oyun dünyasının en prestijli ödüllerinden BAFTA Games Awards 2020’de yarışacak adaylar belli oldu. Satış rekorları kıran iki yapım Death Stranding ve Control, 11 adaylık ile BAFTA tarihinde en fazla adaylık kazanan oyunlar olarak tarihe geçti.

2004’ten bu yana yılın en başarılı oyunlarının ödüllendirildiği BAFTA Games Awards, 2 Nisan’da İrlandalı komedyen Dara O'Briain’ın sunuculuğunda düzenlenecek. Görkemli geceye bir ay kala, 2019’un en iyisi olmak için yarışacak adaylar belli oldu.

Kojima Productions tarafından geliştirilen ve Sony Interactive Entertainment tarafından yayınlanan aksiyon-macera oyunu Death Stranding, En İyi Oyun, En İyi Ses, En İyi Animasyon ve Sanatsal Başarı dahil olmak üzere tam 11 dalda aday gösterilerek rekor kırdı. Remedy Entertainment imzalı bir diğer aksiyon-macera Control de, hemen hemen aynı kategorilerde kazandığı 11 adaylıkla rekora ortak oldu. Her iki yapım da, 16 senelik BAFTA Games Awards tarihinde en fazla adaylık kazanan oyunlar olarak tarihe geçti.

Birden fazla kategoride aday gösteren diğer oyunlar arasında Disco Elysium, Life is Strange 2, Call of Duty: Modern Warfare, Outer Wilds ve Knights and Bikes gibi yapımlar bulunuyor. Bu yılki ödüllerde En İyi Animasyon, En İyi Teknik Başarı, En İyi Başrol Oyuncusu ve En İyi Yardımcı Oyuncu olmak üzere dört yeni kategori yer alıyor.

2 Nisan gecesi düzenlenecek törende, Metal Gear serisi ve Death Stranding’in yaratıcısı olan Japon video oyunu efsanesi Hideo Kojima’ya, British Academy tarafından BAFTA Akademi Bağlılık Ödülü verilecek. Söz konusu ödül, akademi tarafından verilen en prestijli onur ödülü olarak biliniyor.

İrlandalı komedyen Dara O'Briain tarafından sunulacak olan BAFTA Games 2020, 2 Nisan'da Londra'daki Kraliçe Elizabeth Salonu'nda düzenlenecek. Türkiye Saati le 20:00'da başlayacak olan tören, BAFTA’nın resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak takip edilebilecek.

BAFTA Games Awards 2020 adayları şu şekilde

En İyi Oyun

Control

Disco Elysium

Luigi's Mansion 3

Outer Wilds

Sekiro: Shadows Die Twice

Untitled Goose Game

En İyi İngiliz Oyun

DiRT Rally 2.0

Heaven's Vault

Knights and Bikes

Observation

Planet Zoo

Total War: Three Kingdoms

En İyi Animasyon

Call of Duty: Modern Warfare

Control

Death Stranding

Luigi's Mansion 3

Sayonara Wild Hearts

Sekiro: Shadows Die Twice

En İyi Sanatsal Başarı

Concrete Genie

Control

Death Stranding

Disco Elysium

Knights and Bikes

Sayonara Wild Hearts

En İyi Ses

Ape Out

Call of Duty: Modern Warfare

Control

Death Stranding

Star Wars Jedi: Fallen Order

Untitled Goose Game

En İyi İlk Oyun

Ape Out

Death Stranding

Disco Elysium

Katana Zero

Knights and Bikes

Manifold Garden

En İyi Gelişme Kaydeden Oyun

Apex Legends

Destiny 2

Final Fantasy XIV: Shadowbringers

Fortnite

No Man's Sky: Beyond

Path of Exile

En İyi Aile Oyunu

Concrete Genie

Knights and Bikes

Luigi's Mansion 3

Untitled Goose Game

Vacation Simulator

Wattam

En İyi Eğlencenin Ötesinde Oyun

Civilization VI: Gathering Storm

Death Stranding

Kind Words (lo fi chill beats to write to)

Life is Strange 2 (Episodes 2-5)

Neo Cab

Ring Fit Adventure

En İyi Oyun Tasarımı

Baba Is You

Control

Disco Elysium

Outer Wilds

Sekiro: Shadows Die Twice

Wattam

En İyi Çok Oyunculu Oyun

Apex Legends

Borderlands 3

Call of Duty: Modern Warfare

Luigi's Mansion 3

Tick Tock: A Tale for Two

Tom Clancy's The Division 2

En İyi Müzik

Control

Death Stranding

Disco Elysium

Outer Wilds

The Legend of Zelda: Link's Awakening

Wattam

En İyi Hikaye

Control

Disco Elysium

Life is Strange 2

Outer Wilds

The Outer Worlds

Star Wars Jedi: Fallen Order

En İyi Başrol

Laura Bailey / Kait Diaz - Gears 5

Courtney Hope / Jesse Faden - Control

Logan Marshall-Green / David - Telling Lies

Gonzalo Martin / Sean Diaz - Life is Strange 2

Barry Sloane / Captain Price - Call of Duty: Modern Warfare

Norman Reedus / Sam - Death Stranding

En İyi Yardımcı Oyuncu

Jolene Andersen / Karen Reynolds - Life is Strange 2

Troy Baker / Higgs - Death Stranding

Sarah Bartholomew / Cassidy (Lucy Rose Jones) - Life is Strange 2

Ayisha Issa / Fliss - The Dark Pictures Anthology: Man of Medan

Léa Seydoux / Fragile - Death Stranding

Martti Suosalo / Ahti the Janitor - Control

En İyi Teknik Başarı

A Plague Tale: Innocence

Call of Duty: Modern Warfare

Control

Death Stranding

Metro Exodus

Sekiro: Shadows Die Twice

Yılın Mobil Oyunu