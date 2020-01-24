Death Stranding'in Yaratıcısı Kojima'dan Film Müjdesi

Geçtiğimiz yılın en fazla konuşulan oyunlarından Death Stranding’in arkasındaki yapım şirketi Kojima Productions, büyük bütçeli video oyunu projelerinin ötesine geçmek istiyor. Stüdyonun hedefinde, anime, manga ve epizodik oyunlar geliştirmek var.

Japon video oyunu dergisi Famitsu, Death Stranding oyununun yapımcısı olan ünlü oyun yönetmeni Hideo Kojima ve Metal Gear serisinin karakter tasarımcısı Yoji Shinkawa ile zihin açıcı bir röportaj gerçekleştirdi. Daha küçük video oyunları geliştirmek istediğini belirten Kojima, buna rağmen küçük bütçeli yapımların Death Stranding gibi büyük oyunlar üzerinde çalışma arzusunun yerini almayacağını da sözlerine ekledi.

Kojima ayrıca, video oyunların yanı sıra manga ve anime gibi içerikler de geliştirmek istiyor. Kojima, Shinkawa'nın mecha tasarımlarını kullanarak bir proje üzerinde çalışmak istediklerini ifade etti. Shinkawa ise bir manga üzerinde çalışmanın kendini çok daha özür hissettireceğini belirtti.

Kojima'dan yakın gelecekte yenilikçi bilim kurgu filmleri görebiliriz

Film yapma arzusunu da saklamayan Kojima, "Gelecekte Kojima Productions, film yapmaya başlayacak. Bir şeyi iyi yapabilirsen, o zaman her şeyi iyi yapabilirsin” ifadelerini kullandı. Başarılı isim, The Game Awards 2019'da ‘En İyi Oyun Yönetmeni’ ödülünü kazanmıştı.

Ünlü oyun yönetmeni, geçtiğimiz yılın sonlarında yeni bir oyun projesi üzerinde çalışmaya başladığını duyurmuştu. Ne var ki, Kojima'nın bir sonraki projesinin Death Stranding'in devamı mı yoksa yeni bir oyun mu olacağı henüz belli değil. PlayStation 4 platformu için geliştirilen Death Stranding, Japonya'da piyasaya sürüldüğü ilk gün yaklaşık 186.000 satış yaparak rekor kırmıştı.