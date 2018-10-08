Bahçeşehir Üniversitesi, 'Oyun Haberciliği' Dersi Veriyor

Bünyesinde Oyun Çalışmaları ve Dijital Oyun Tasarım bölümü bulunan Bahçeşehir Üniversitesi, bu sene müfredatına 'Oyun Haberciliği' isminde yeni bir ders ekledi.

Başta ABD olmak üzere son yıllarda birçok ülkede büyük rağbet gören oyun yapımına yönelik üniversite bölümleri, ülkemizde de yavaş yavaş yaygınlaşmaya başladı. Bölümleşmeden önce BUG Lab olarak yola çıkan ekip, bugünlerde üniversitedeki bölümün yönetimini üstleniyor.

Oyun Çalışmaları ve Dijital Oyun Tasarım bölümüne bu sene Oyun Haberciliği dersi de eklendi. Bölümde bu dersin öğretim görevliliği rolünü LEVEL dergisinin kıdemli editörlerinden Ertuğrul Süngü üstleniyor.

Eleştiri kuramı, metin inceleme gibi önemli konuları 'oyun inceleme' potasında eriterek öğrencilere aktarmaya çalışan bu ders ile ilgili Bahçeşehir Üniversitesi resmi sitenin açıklaması şu şekilde:

"Günümüzde bilgisayar oyun pazarı, başta Amerika olmak üzere, dünyanın birçok ülkesindeki dev pazarlardan birisi haline gelmiştir. Hatırı sayılır miktarda tasarımcı, programcı, senarist ve yapımcı bilgisayar oyunu üretmek için yıllardır çalışmaktadır. Fakat her üretilen oyun “iyi” olmadığı gibi, ancak çok az miktarda oyun gerçekten hak ettiği yeri bulur. Bu noktada üzerinde durulması gereken birbirinden farklı konu vardır. İşte bu noktada oyun eleştirmenliği büyük önem arz etmektedir.

Deneyim edilen oyunu “doğru” analiz edemeyen bir yapımcı, gelecekte kuvvetle muhtemel “zayıf” bir oyun üretecektir. Oyunlar nasıl incelenir, hangi noktalarına dikkat edilir ve oyun eleştirmenliği ne şekilde yapılır? Dijital Oyun Eleştirisi dersi, bu sorulara ne şekilde cevap verileceğini tartışmak isteyen bir derstir."