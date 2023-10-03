Bajaj Dominar D400’ün özellikleri, fiyat listesi, donanım paketleri, opsiyon fiyatları, motor seçenekleri ve yakıt tüketimi gibi önemli detayları sizler için araştırdık. Sınıfındaki motorlara göre oldukça avantajlı özelliklere sahip olan Dominar D400, önümüzdeki zamanlarda da tercih edilmeye devam edecek gibi duruyor.

Hindistan merkezli bir motorsiklet üreticisi olan Bajaj Auto tarafından 2018 yılında üretilmeye başlanan Bajaj Dominar D400, şirketin sportif ve güçlü motorları arasında yer alıyor. Bajaj, D400’ü ilk piyasaya sürdüğüü Malezya’da kısa bir süre içerisinde beklentilerin üzerinde güzel satış rakamlarına ulaştı ve global’e açılma noktasında önemli bir adıma imza attı.

Dominar D400, tasarım noktasında geleneksel Hint yapımı motorlardaki gibi büyük far ve kalın yakıt deposu tasarımına sahip. Özellikle 2021 yılında birçok detayı revize edilen motor, sınıfındaki motorların en büyük rakibi olmaya devam ediyor. Bu yazımızda da, Bajaj Dominar D400’ün özellikleri, fiyat listesi, donanım paketleri, opsiyon fiyatları, motor seçenekleri ve yakıt tüketimi gibi başlıkları sizler için ele aldık.

Bajaj Dominar D400 teknik özellikleri ve genel bakış:

Motor 4 zamanlı tek silindir motor Soğutma sistemi Sıvı/Su Yakıt tankı kapasitesi (lt) 13 Ön lastik 110/70-17 Buji sayısı 3 Ön süspansiyon Teleskopik Arka lastik 150/60-17 Valf 4 Yerden yüksekliği (mm) 157 Arka süspansiyon Helezonik yaylı, Nitrox ABS Ön-Arka Kalalitik konvertör Var Silindir çapı ve strok (mm) 89.0 x 60.0 mm Şanzıman 6 vites Aks arası (mm) 1453 Maksimum yük kapasitesi (kg) 342 Yüksüz ağırlığı (kg) 192 Ateşleme ECU Yakıt besleme Enjeksiyon Ön ve arka fren Disk İç lastik (ön ve arka) Tubeless Beygir gücü 40 HP Silindir hacmi 373 cm3 Maksimum tork 35 Nm Azami hız 150 Km/h

Bajaj Dominar D400’ün teknik özellikleri sınıfındaki motorlar arasında hatrı sayılır bir konumda yer alıyor. Özellikle, beygir gücü ve silindir hacmiyle oldukça başarılı sürüşler sunuyor. Tasarım ve donanım bakımından oldukça dikkat çeken Bajaj Dominar D400’ün özelliklerini ve fiyat listesini detaylı olarak ele aldığımız kısmını içeriğin devamında bulabilirsiniz.

Bajaj Dominar D400 fiyat listesi:

MODEL FİYAT Bajaj Dominar D400 (Euro 5) 184.516 TL

Yukarıdaki tabloda yer alan fiyat listesi, Bajaj tarafından Ekim 2023 itibariyle yayınlanmıştır. Hiç zaman kaybetmeden, Dominar D400’e dair diğer önemli detayları incelemeye devam edelim.

Bajaj Dominar D400 detaylı inceleme:

Sade ve şık gösterge paneli

Sportif görünümlü egzoz

Güzel konumlandırılmış gidon

Kaliteli aynalar

Yakıt verimliliği

Tümsekleri hissettirmeyen süspansiyon

Frenleme sistemi

Sürüş performansı

Sade ve şık gösterge paneli

Dominar D400’ün ön kısmına yerleştirilen gösterge panelinde hız göstergesi, takometre, yakıt göstergesi, saat, kilometre sayacı gibi detaylar yer alıyor. Yakıt deposunun üzerinde yer alan ikinci bir gösterge panelinde ise vites ve ABS bilgileri yer alıyor. Ancak, bu ikinci panel oldukça tuhaf bir yere yerleştirilmiş. Göstergeyi incelemek için başınızı eğmek zorunda kalabilirsiniz, fakat bu da önemli güvenlik sorununa yol açabilir.

Sportif görünümlü egzoz

Motorsikletin en şık detaytarından birisi de şüphesiz karartılmış çift namlulu egzoz boruları. Hem konumu hem de görünüşü bakımından Dominar D400’e oldukça sportif bir görüntü katıyor.

Güzel konumlandırılmış gidon

Gidon düz bir bir sürüş pozisyonuna uygun şekilde yerleştirilmiş. Bu, uzun süreli yolculuklarınızda herhangi bir ağrı hissetmeden keyifli sürüş yapabilmenizi sağlar. Aslında, Dominar D400’ün genel tasarımı, sürücüyü oldukça memnun edecek bir şekilde yapılmış.

Kaliteli aynalar

D400’deki dikiz aynaları, sürücü için yeterli görüşü sağlamaktadır. Aynalar, özellikle motorun yüksek devire ulaştığı anlarda dahi titremiyor. Her ne kadar ayarlanması zor bir yapıya sahip olsa da, sonrasında pek ayar yapmanıza gerek kalmaz. Ayrıca, görünüşü bakımından motorun sportif duruşunu tamamlıyor.

Yakıt verimliliği

Üretici firma tarafından net bir rakam verilmemiş olsa da, kullanıcıların rakamları baz alındığında, D400’ün bir depo benzinle 300 km yol gidebildiğini öğreniyoruz. Bu rakamlar nerede ve nasıl kullandığınıza bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Fakat, genel olarak yakıt verimliliğinin memnun edici noktada olduğunu söyleyebiliriz. Motor, Bosch’un geliştirdiği enjeksiyon sistemine sahip olduğu için yakıt tüketimi 100 km’de 4,11 lt’dir.

Tümsekleri hissettirmeyen süspansiyon

Güçlü mono süspansiyon, hareket halinde karşılaşabileceğiniz çukur ve tümseklerin etkisini oldukça azaltmaktadır. Ayrıca bu güçlü süspansiyon, D400’e iki kişi binseniz dahi yük hissi oluşturmaz ve bu da oldukça stabil bir sürüş keyfi yaşatır.

Frenleme sistemi

D400, standart olarak ön ve arka ABS ile birlikte gelir. Ön tarafta Tek 320 mm disk bulunurken arka tarafta Tek 230 mm disk bulunur. Frenler her ne kadar yumuşak olsa da, yavaşlama konusunda oldukça etkilidir.

Sürüş performansı

Oldukça kolay bir şekilde hızlanabilen D400, aynı zamanda yukarıda da belirttiğimiz başarılı frenleme sistemi sayesinde, sürücü hiçbir güvenlik sorunu yaşamadan motoru yavaşlatabiliyor. Bunun yanı sıra, seyir halinde sahip olduğu titreşim, tek silindirli bir motor barındırdığı için kabul edilebilir düzeydedir. Fakat, D400’de herhangi bir rüzgar koruması olmaması, sürücü güvenliği bakımından büyük dezavantajlardan birisidir.

Genel olarak, sınıfına göre oldukça başarılı detaylara sahip. Hem tasarım hem de donanım noktasında oldukça tatmin edici. Her ne kadar yakıt deposu üzerine eklenen ekran gibi bazı hatalı detaylar olsa da, genel olarak başarılı bir tasarıma sahip. Yani, eğer bir motor almayı düşünüyorsanız Dominar D400, hem özellikleri hem de yakıt tüketimi bakımından tercih edebilecekleriniz arasında yer alıyor.