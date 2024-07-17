Bilim dünyasında her an yeni bir gelişme bizi şaşırtıyor. Bu şaşırtıcı tespitlerden birini de aslında bu kez insanlar değil, arılar yapıyor. Arıların akciğer kanserini tespit etme gibi bir özellikleri olduğu keşfedildi! İyi de nasıl?

Kulağa biraz garip ve belki mantıksız geliyor olabilir ancak konuyla ilgili yapılan araştırmalar, bal arılarının insanlarda akciğer kanserini tespit edebilme özelliklerini buldu.

Bulgulara göre arılarda hassas bir biyolojik gaz sensörü bulunuyor. İşte her şey de bunlar sayesinde gerçekleşiyor. Peki bu küçük canlılar nasıl tespit gerçekleştiriyor? Gelin bakalım.

Bal arılarının insan sağlığı üzerindeki etkileyici keşfi, bilimin sınırlarını zorluyor.

Bir bal arısının kanser gibi önemli bir hastalığı nasıl tespit edebildiği hepimizin kafasında soru işareti bırakıyor. Fakat yapılan araştırmalar, bal arılarının insan nefesindeki akciğer kanseri belirtilerini %82 gibi etkileyici bir doğrulukla tespit edebildiğini ortaya koyuyor.

Bu bulgu, kanser teşhis ve tedavisinde devrim niteliğinde bir adım olarak kabul ediliyor ve gelecekte sağlık teknolojileri için önemli bir potansiyel sunuyor.

Michigan State Üniversitesinden bilim insanları önderliğinde yürütülen çalışmada bal arıları tek tek incelendi.

Arıların doğal koku alma yetenekleriyle birer biyolojik gaz sensörü gibi çalışabildikleri ve çok düşük konsantrasyonlardaki kimyasal değişiklikleri dahi ayırt edebildikleri gözlemlendi. Özellikle antenlerine nefes karışımlarını ileterek, beyinlerinden gelen sinirsel sinyalleri ölçerek akciğer kanseri belirtilerini taşıyan bileşikleri tanımlamışlardır.

Çalışmada kullanılan yöntemler, özel olarak geliştirilmiş sentetik nefes karışımları ve 3D yazıcı ile üretilmiş kemerler aracılığıyla her bir arının beyin aktivitelerinin ölçülmesi şeklinde gerçekleşti.

Elde edilen veriler ise şaşırtıcıydı. Çünkü bal arılarının sadece kanser hücrelerini tespit etmekle kalmayıp farklı akciğer kanseri türlerini de ayırt edebilme yeteneğine sahip oldukları görüldü.

Arılar, düşük konsantrasyonlardaki kimyasalları bile fark edebilecek bir koku alma duyusuna sahipler.

Onların bu yetenekleri, beyin sinyallerinin izlenmesiyle de doğrulandı. Arıların, sentetik kanserli nefes ve sağlıklı nefes karışımlarını ayırt edebildikleri görüldü. Bu çalışmalar, kanser tedavisi ve erken teşhisi için umut vaat edici görünüyor.

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