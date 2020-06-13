Baldur’s Gate 3’e Ağustos'ta Erken Erişime Açılabilir

Larian Studios, Baldur's Gate 3'ün ağustos ayında erken erişime açılabileceği söylentileri hakkında açıklamada bulundu. Oyun hakkında daha fazla bilginin ise önümüzdeki hafta gerçekleşecek canlı yayında verileceğini bildirdi.

Geçen yıl haziran ayındaki resmi açıklamanın ardından, oyunseverlerin Baldur’s Gate 3’ün oyun içi görüntülerine göz attığı bu günlerde hiç beklenmedik bir haber daha geldi. Oyuna bu Ağustos’ta ‘belki erken erişim sağlanabileceği’ söylentileri dolaşırken, şirket tarafından ‘belki’ ibaresine doğrulama geldi.

Belçikalı oyun geliştirici Larian Studios, Koronavirüs salgınından kaynaklı belirsizlik durumuna işaret etti. Geliştiricilerin, ana ofislerinden uzakta çalışmaya adapte olmak zorunda kalmaları, ‘belki’ nin sebebi olarak gösterildi.

Oyunla ilgili canlı yayın gerçekleştirilecek

Larian Studios, Baldur’s Gate 3 'ün nasıl şekilleneceğine dair biraz daha ayrıntılı bilgi vermek istediklerini belirterek, önümüzdeki hafta 18 Haziran’da canlı yayın gerçekleştirmeyi planladıklarını duyurdular. Oyunun hayranları, gerçekleştirilecek bu canlı yayında oyunun çıkış tarihinin resmi olarak duyurulacağını düşünüyor.

Larian Studios'un üzerinde çalıştığı, aksiyon - rol yapma oyunu olan Baldur's Gate serisinin yeni oyunu Baldur's Gate 3 için geçtiğimiz günlerde yeni bir fragman yayınlamıştı. Bu fragmanda Larian Studios oyunculara, yeni gelecek olan oyunun çevresel yapısını, karakterlerini ve dövüş mekaniklerini gösteriyor. Ayrıca oyunun dövüş sistemi, sihir tabanlı yetenek setlerini de içeriyor.

Larian Studios, Baldur's Gate 3 ile ilgili daha çok bilgiyi, 6 Haziran'da gerçekleşen Guerrilla Collective dijital oyun festivalinde oyuncular ile paylaşmıştı. Bu konu ile ilgili attığı tweet de Larian Studios, "Biliyoruz, hepiniz uzun zamandır bekliyorsunuz, bu yüzden hep beraber yeni hikâyeler yaratmaya hazır olun. Baldur's Gate 3 hakkında daha çok bilgi, 6 Haziran tarihinde başlayacak olan Guerrila Collective ile birlikte Haziran ayı boyunca sizlere ulaşacak." şeklinde açıklamalarda bulunmuştu.

Bu açıklamanın ardından oyunun fragmanı oyunseverlerin beğenisine sunuldu. Baldur's Gate 3’ün fragmanına ve oyun hakkında daha önce paylaşılan bilgilere buradaki haberimizden ulaşabilirsiniz.