The Game Awards'ta "Yılın Oyunu" da dahil 6 ödül kazanan RPG Baldur's Gate, aylar süren bekleyişin ardından nihayet Xbox konsolları için satışa sunuldu.

Larian Studios’un geliştirdiği Baldur’s Gate 3, ağustos ayında resmen piyasaya sürülmüştü. RPG türündeki zengin bir hikâyeye sahip yapım, kısa sürede çok büyük başarılara imza atarak oyuncuların favorilerinden biri hâline geldi. Öyle ki bu başarısını dün gece düzenlenen The Game Awards’ta “Yılın Oyunu”, “En İyi Multiplayer Oyun” ve “En İyi RPG” de dahil altı ödülle taçlandırdı.

Baldur’s Gate 3, ağustos ayında erken erişim olarak PC için çıkış yapmıştı. Eylül ayında ise PlayStation 5 için gelmişti. Xbox oyuncuları ise oyunun çıkışını gözlüyordu. Bugün nihayet beklenen gün geldi ve oyun Xbox’ta da yayımlandı.

Baldur’s Gate 3, Xbox’ta 1.300 TL’den satışa sunuldu

Oyunseverler, şu anda oyuna Xbox üzerinden erişebiliyor. Oyunun fiyatına baktığımızda standart sürümün 1.300 TL’den satışa sunulduğunu görüyoruz. Deluxe sürüm ise 1.450 TL’ye satılıyor. Oyunun PlayStation’da 1.250 TL’ye, Steam’de ise 34,99 dolara (1.013,79 TL) satıldığını ekleyelim.

Larian Studios, Baldur’s Gate 3’ün Xbox sürümünü Series S’teki bir teknik sorun nedeniyle ertelemişti. Şirket, temmuz ayında yaptığı açıklamasında bölünmüş ekran özelliğini kaldıramayacaklarını belirtmiş ve konu üzerinde çalıştıklarını söylemişti. Ağustos ayında ise Xbox patronu Phil Spencer’la görüşme yapıp Series X’te bu özelliğin desteklenip Series S’te desteklenmemesini sağlayan bir çözüme ulaştıklarını açıklamışlardı.