Bankacılık uygulamaları, günlük hayatımıza getirdikleri büyük kolaylıklarla eskiden çok zahmetli olan pek çok işi kolay hale getirdiler. Bu listede en kullanışlı ve mutlaka hayatınıza entegre etmeniz gereken özelliklere göz atacağız.

Bankacılık uygulamalarının fatura ödeme, para gönderme, hesap ve kart bilgileri kontrol etme gibi özellikleri zaten uzun süredir herkesin kullandığı özellikler. Ancak teknoloji geliştikçe kullanıcı deneyimini öne çıkaran, daha özelleştirilmiş deneyimler sunan uygulama arayüzleriyle karşılaşıyoruz.

Artık herkes aynı ekrana bakmak zorunda değil: Özelleştirilebilir ana sayfalar.

Mobil bankacılık uygulamaları kullanırken sekmeler arasında uzun uzun gezinmeye gerek kalmadan en sık kullandığınız özellikleri ve işlemleri direkt ana sayfanıza ekleyerek tamamen size özel ve pratik hale getirebilirsiniz. Ayrıca artık oluşturabileceğiniz kısayollar ile işlemleri sürekli aramak zorunda kalmadan en sık kullandıklarınıza bu kısayollar ile ulaşmak da mümkün oluyor.

Birden fazla hesabı kolayca tek uygulamada yönetebilmek hayat kurtaran bir özellik.

Maaş hesabınız, birikim hesabınız gibi farklı hesapları tek uygulama üzerinden kontrol ederek hepsini ayrı ayrı yönetebilmek, eskiden yanımızda taşıdığımız hesap cüzdanlarını düşününce hayli pratik değil mi? Tek yapmanız gereken tek tıkla hesap değiştirmek.

Farklı türden kartlarımızın hepsine tek tıkla ulaşmak da öyle.

Sanal kartlarımız, farklı farklı kredi kartlarımız gibi tüm kartları işlem menülerinde bir arada görmek, tek tıkla tüm detaylarına göz atabilmek, ödemelerini ya da harcamalarımızı kolayca kontrol edebilmek acaba bize hayatımızdan kaç saat kazandırıyordur?

Para aktarmanın türlü türlü yolları var, neyse ki artık hepsi tek bir yerde!

Kendi hesaplarınız arası, daha önce gönderdiğiniz bir hesaba, karttan karta ya da döviz gönderme işlemlerini tek bir ekrandan yönetebilmek ve bunu yalnızca iki üç tıkla yapmanın getirdiği kolaylığı düşünsenize. Artık öyle ki farklı hesaplarınızdan ''para getirme'' işlemini bile kolayca yapabiliyorsunuz.

''Ödeme'' işlemleri de artık uygulamada farklı yerlere dağılmış karışık işlemler olmak zorunda değil.

Fatura ödemek için mekan mekan gezmek, kredi ya da kart borcu ödemek için ATM'ye ya da banka şubesine gitmek gerekiyormuş eskiden. Şimdi uygulamay giriş yapıp tek tıkla bütün ödemeleri tek bir yerden yönetebiliyoruz. Tam da ''artık bundan daha kolay hale gelemez'' derken uygulamalar geliştikçe tüm işlemler çok daha kolay, çok daha kullanıcı dostu hâle geliyor.

Bireysel finans durumumuzu tek tıkla görmek ve bütçe planlaması yapabilmek de hayat kurtaran özelliklerden tabii ki.

O sepeti almak için tıklamadan bireysel durumunuzu kontrol etmek mi? Bu özellik öyle bir özellik ki aylık gelirinizi, ortalama giderlerinizi, borçlarınızı, yatırımlarınızı ve bütçenize dair aklınıza gelebilecek tüm detayları size tane tane anlatıyor. Aylık bütçesini yönetmekte zorlananlar için üçüncü parti bütçe uygulamalarına gerek kalmadan, daha güvenilir bir kaynak olabilir mi?

Evinize, arabanıza dair detaylara ya da size özel kampanyalara; kısaca hayatınıza dair pek çok detaya da mobil bankacılık üzerinden ulaşmak mümkün!

Aracınızı satacaksınız ya da sırf meraktan değerini öğrenmek istşiyorsunuz... Ya da aracınızın bakımına dair her şeye tek bir yerden ulaşabilmelk. Evinize ve seyahatlerinize de öyle. Kısaca hayatınıza dair her şeyin kontrolü de artık bankacılık uygulamaları ile mümkün.

Tüm bu kolaylıklar ve çok daha fazlası İşCep'in yenilenen sen versiyonu ile cebinde!

Türkiye İş Bankası’nın akıllı finans ve yaşam uygulaması İşCep, yeni "sen versiyonu" ile kullanıcı deneyiminde yeni bir dönem başlatıyor. Yenilenen arayüz, düzenlenebilir ana sayfa ve kolay erişilebilir menülerle günlük bankacılık işlemlerini daha hızlı ve kişisel hale getiriyor.

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