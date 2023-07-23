Sinema severler için harika bir hafta oluyor zira bildiğiniz gibi Barbie ve Oppenheimer vizyona girdi. Ancak popüler kültürden ve bu filmlerin çok uzun süredir pazarlanmalarından ötürü aranızda bunlardan sıkılanlar olduğunu da biliyoruz.
Tabii ki vizyondaki tek filmler Barbie ve Oppenheimer değil, vizyonda birçok film mevcut. Biz de aralarından sizler için bu hafta sonu izlemek için sinemaya gidebileceğiniz 10 filmi derledik.
Bu hafta sonu sinemada izleyebileceğiniz vizyondaki filmler:
Mission Impossible: Ölümcül Hesaplaşma Birinci Bölüm
Ruhlar Bölgesi: Kırmızı Kapı
Resident Evil: Death Island
Indiana Jones ve Kader Kadranı
Örümcek-Adam: Örümcek-Evrenine Geçiş
Uyanış
Teftiş
Transformers: Canavarların Yükselişi
Haile: Bir Aile Kâbusu
Paris Hatıraları
Listeye eklemediğimiz vizyondaki filmlerin arasında sıklıkla cin temalı korku filmleri ve aile/çocuklar için üretilmiş animasyon filmleri bulunuyor. Bu hafta sonu listemizden hangi filmi izlemeye gideceksiniz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.