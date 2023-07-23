Barbie ve Oppenheimer dışında vizyonda yer alan diğer güzel filmleri sizler için bu listede derledik.

Sinema severler için harika bir hafta oluyor zira bildiğiniz gibi Barbie ve Oppenheimer vizyona girdi. Ancak popüler kültürden ve bu filmlerin çok uzun süredir pazarlanmalarından ötürü aranızda bunlardan sıkılanlar olduğunu da biliyoruz.

Tabii ki vizyondaki tek filmler Barbie ve Oppenheimer değil, vizyonda birçok film mevcut. Biz de aralarından sizler için bu hafta sonu izlemek için sinemaya gidebileceğiniz 10 filmi derledik.

Bu hafta sonu sinemada izleyebileceğiniz vizyondaki filmler:

Mission Impossible: Ölümcül Hesaplaşma Birinci Bölüm

Ruhlar Bölgesi: Kırmızı Kapı

Resident Evil: Death Island

Indiana Jones ve Kader Kadranı

Örümcek-Adam: Örümcek-Evrenine Geçiş

Uyanış

Teftiş

Transformers: Canavarların Yükselişi

Haile: Bir Aile Kâbusu

Paris Hatıraları

Listeye eklemediğimiz vizyondaki filmlerin arasında sıklıkla cin temalı korku filmleri ve aile/çocuklar için üretilmiş animasyon filmleri bulunuyor. Bu hafta sonu listemizden hangi filmi izlemeye gideceksiniz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.