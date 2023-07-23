Cuma günü vizyona giren Barbie ve Oppenheimer, geçtiğimiz ayın ve belli ki önümüzdeki birkaç haftanın ana gündem konularından olmaya devam edecek. Peki ülkemizde bu yüksek bütçeli filmlerden en çok hangisi merak edildi?

Dünyanın en çok kullanılan arama motoru Google’ın bizlere sağladığı en güzel nimetlerden biri kesinlikle Google Trendler aracı. Bu araç sayesinde hangi ülkede hangi anahtar kelimenin hangi zaman diliminde hangi oranda aratıldığını görebiliyoruz.

Bu kullanışlı aracı, geçtiğimiz Cuma günü vizyona giren Barbie ve Oppenheimer filmlerinden hangisinin ülkemizde daha çok aratıldığını görmek için kullandık.

Ülkemizin büyük bir çoğunluğu Oppenheimer’ı merak edip Google’da aratmış

Google Trendler aracında ‘Barbie’ ve ‘Oppenheimer’ anahtar kelimelerini yerleştirip son 24 saat için Türkiye’deki aratma verilerini karşılaştırınca karşımıza yukarıda gördüğünüz gibi bir tablo çıkıyor. %55’e %45 oranla Oppenheimer, Barbie’den daha fazla aratılmış. Barbie’nin Oppenheimer’dan daha fazla aratıldığı iller de Bartın, Sinop, Gümüşhane, Artvin, Aksaray, Hatay, Kilis ve Osmaniye olmuş.

Bunun yanı sıra Avrupa’nın da bu filmlerden hangisinin daha çok aratıldığı merak edilmiş. Bu ülkelerdeki Google Trendler verilerine bakıldığında da Avrupa’nın tamamının Barbie’yi Oppenheimer’dan daha çok merak ettiği ortaya çıkıyor.

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Ancak gişe konusunda Türkiye için tam tersi bir durum söz konusu zira Barbie, Oppenheimer’ı gişede ikiye katladı. Tüm zamanlarda yaz sezonunun en iyi açılış yapan yabancı filmi oldu. Tüm zamanların en iyi açılış yapan filmleri sırasında da 9. sıraya yerleşti.