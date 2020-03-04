Milli Yüzücümüz Sümeyye Boyacı, Barbie'nin Rol Modeli Oldu

ABD’li oyuncak devi Mattel, 17 yaşındaki milli yüzücümüz Sümeyye Boyacı'nın Barbie modelini yaptı. Başarılarıyla göğsümüzü kabartan paralimpik yüzücümüz, Çağla Kubat ve Gülse Birsel'in ardından Barbie bebeği yapılan üçüncü Türk oldu.

Dünyanın önde gelen oyuncak üreticilerinden biri olan Mattel, 2015 yılında başlattığı "İlham Veren Kadınlar" serisi kapsamında; spordan sanata, bilimden edebiyata kadar birçok alanda önemli başarılar yakalayan kadınların, gelecek nesillere ilham vermeleri amacıyla Barbie bebeklerini üretiyor.

Kız çocuklarının ne isterlerse olabileceklerini gösteren ve içlerindeki potansiyelin dışarı çıkmasını amaçlayan gerçek rol modeller tasarlayan Mattel, 2020 yılı için Türkiye’den rol model olarak 17 yaşındaki milli yüzücümüz Sümeyye Boyacı'yı seçti.

2020 Tokyo Olimpiyatları şerefine yapılan yeni Barbie serisinde kendine yer bulan Boyacı, serbest stil, sırt üstü ve kelebekleme yüzmede S5 engelliler kategorisinde ülkemizi başarıyla temsil ediyor. Amerikalı oyuncak şirket, yeni koleksiyonu ile spor dünyasındaki kadınların ne kadar güçlü olduğunu genç kızlara göstermek istediğini söylüyor.

Mattel’in ürettiği yeni Barbie bebekler arasında, atletizm tarihinin en hızlı İngiliz sprinteri olarak bilinen Dina Asher-Smith, Fransa futbol milli takımının kaptanı Amandine Henry, 2019’da kadınlar uzun atlama mücadelesini 6.99 m'lik derecesi ile kazanan 25 yaşındaki Alman atlet Malaika Mihambo ve beş kez Eskrim Dünya Şampiyonu olan Olga Kharlan gibi pek çok önemli sporcu bulunuyor.

2020 yılı için Türkiye’den rol model olarak 17 yaşındaki milli yüzücümüz Sümeyye Boyacı'yı seçen Mattel, daha önce Türkiye’den Çağla Kubat ve Gülse Birsel'in Barbie bebeğini üretmişti.