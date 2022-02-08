Spotify, önümüzdeki 3 sezon boyunca Barcelona'nın yeni sponsoru olacak. Taraflar arasında yapılan 280 milyon euro değerindeki anlaşma ayrıca Barcelona'nın stadyumunun isminin değiştirilmesini de içeriyor.

Dijital müzik platformlarının en büyük isimlerinden birisi olan Spotify, her yıl kullanıcı sayısı ve kazancını daha da arttırıyor. Yayınlanan son rapora göre geçtiğimiz yılki Spotify kullanıcı sayısı 406 milyona ulaştı.

Son dönemlerde Spotify müzik listeleri ve podcastlerden başka konularda da gündeme gelmeye başladı. Son olarak aşı karşıtlığı yapan bir podcast ile gündeme gelen Spotify, birçok kullanıcının tepkisini toplamıştı. Yayınlanan mali rapora göre Spotify hisseleri son yaşanan olayların da etkisiyle yüzde 18 değer kaybı yaşamıştı. Bir Arsenal taraftarı olan Daniel Ek, bu defa Barcelona ile yaptığı anlaşmayla gündemde.

Yapılan anlaşmayla birlikte stadın yeni ismi ‘Camp Nou Spotify’ olacak

RAC1 tarafından yayınlanan habere göre Barcelona ve Spotify 280 milyon euro değerinde bir anlaşma imzaladı. Geçtiğimiz 5 sezonun sponsoru olan Rakuten'le anlaşmalarının sonuna gelen Barcelona'nın önümüzdeki yeni sponsoru Spotify olacak.

Sponsorluk anlaşması aynı zamanda Barcelona'nın stadı olan Camp Nou'yla ilgili de bir değişiklik içeriyor. Tarihte ilk defa ismi değiştirilecek olan stadın yeni adı 'Camp Nou Spotify' olacak. Spotify genel müdürü Daniel Ek ile yapılan anlaşmayla Barcelona takım formalarının üzerinde önümüzdeki 3 sezon boyunca Spotify amblemi yer alacak.