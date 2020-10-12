Başakşehir Belediyesi, İlk YouTuberlarını Mezun Etti

Başakşehir Belediyesi'nin başlattığı sertifikalı YouTuberlık programı, iki aylık eğitimin ardından ilk mezunlarını verdi. Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirilen mezuniyet töreninde, dijital yaşamla ilgili önemli açıklamalar yapıldı.

Başakşehir Belediyesi Living Lab Teknoloji ve İnovasyon Merkezi, "Başakşehir YouTuber’ını arıyor" sloganıyla bir eğitim programının başlatıldığını duyurmuştu. Bu eğitim programı kapsamında katılımcılara, YouTube'da içerik üretimi, kurgu, video çekim aşamaları ve yayınlama konusuyla ilgili 2 ay süren eğitim verileceği açıklanmıştı. Yapılan eğitimlerin tamamlanmasıyla birlikte Başakşehir'in ilk diplomalı YouTuberları mezun oldular.

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirilen mezuniyet töreni, oldukça renkli açıklamalara sahne oldu. Başkan Kartoğlu, Başakşehirli gençleri her zaman için önemsediğini dile getirerek, bu tür projelerde çok heyecanlandığını söyledi. Gençleri YouTube ile ilgili bir alanda mezun ettikleri için çok mutlu olduğunu ifade eden Kartoğlu, bu eğitimlerle birlikte gençlere sosyalleşme imkanı tanındığını belirtti.

Diplomaları YouTuberlara bundan sonraki yaşamları için de tavsiyelerde bulunan Yasin Kartoğlu, bu sertifikaları kullanmak zorunda olmadıklarını ancak bu sertifikalar sayesinde dijital dünyayı çok daha etkin bir şekilde kullanabileceklerini söyledi. Gençlerin verdiği emeklerin karşılığını fazlasıyla alabileceklerini dile getiren başkan, onların başarıları ile hava atacaklarını sözlerine ekledi.

Sertifikalı YouTuber'lar için eğitim sürecinin içerisinde olan Gazeteci Erem Şentürk konuyla ilgili bazı açıklamalarda bulundu. Eğitim kapsamındaki öğrencilerin harika yeteneklere sahip olduğunu ifade eden Şentürk, dünyanın giderek dijitalleştiğini ve Başakşehir Belediyesi'nin de bunun farkında olarak çalışmalar yürüttüğünü söyledi.