Almanya merkezli ilaç devi Bayer, yabani otlara karşı kullanılan glifosat maddesinin kansere yol açtığı iddiasıyla ABD'de açılan davalardan vazgeçmeleri için davacılara 10,9 milyar dolar ödemeyi kabul etti.

İlaç, tüketici sağlığı ve tarım ürünleri olmak üzere üç ayrı alanda faaliyet gösteren Bayer, Roundup adlı yabani otla mücadele ilacının içindeki glifosat maddesinin kansere yol açtığı gerekçesiyle ABD’de hakkında açılan davalarda anlaşma yoluna gitti. Deutsche Welle Türkçe’nin aktardığı bilgilere göre Alman şirket, davacılara tazminat olarak 10 milyar 900 milyon dolar ödeyecek.

Bayer, konuya ilişkin yaptığı açıklamada davacıların büyük bölümüyle anlaşıldığını ve söz konusu ödeme karşılığında açılan 125 bin davanın dörtte üçünün geri çekileceğini bildirdi. Bu arada davanın merkezinde yer alan Roundup adlı ilacın Türkiye’de de satışta olduğu biliniyor ancak henüz kayıtlara geçmiş bir dava bulunmuyor.

Geçtiğimiz yıl 43,5 milyar euro satış cirosuna ulaşan Bayer, 2018'de ABD'li tarım şirketi Monsanto'yu satın almıştı. Söz konusu şirketin geliştirdiği Roundup ilacı yüzünden kansere yakalandıklarını iddia eden kişilerin açtığı davalarla mücadele eden Alman firma, davacılara milyarlarca dolar tazminat ödemeye mahkum edilmişti.

Davaların kamuoyunda ses getirmesi ve astronomik tazminatlarla sonuçlanması, aynı iddiadan binlerce kişinin daha Bayer’e dava açmasına neden oldu. 150 yıllık bir geçmişe sahip olan köklü marka, glifosat maddesi hakkındaki iddiaları kesin bir dille reddediyor.

Bayer, ilaçta yer alan glifosat maddesinin kansere yol açtığı yönündeki iddiaları reddediyor

Öte yandan Amerikan Çevre Koruma Ajansı (EPA), dikkatli kullanıldığı takdirde glifosatın güvenli olduğunu belirtiyor. Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı (IARC) ise 2015 yılında glifosatı “insanlar için olası kanserojen maddeler” sınıfına almıştı. Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) 2016 tarihli raporunda da, glifosat barındıran gıda ürünlerinin yüksek ihtimalle kanserojen olmadığı ifade edilmişti. Bu arada IARC’nin DSÖ çatısı altında bir kurum olduğu da söylemeden geçmeyelim.

Bayer, glifosat davasındaki taraflara 10 milyar 900 milyon dolar ödeyerek, omuzlarındaki dava yükünü büyük ölçüde hafifletecek. Alman şirket, Roundup ilacıyla ilgili olarak ABD'de açılan toplam 125 bin davanın dörtte üçünden kurtulmuş olacak, ancak uluslararası kurumların görüşlerine bakarsak söz konusu ilacın kansere yol açıp açmadığı konusunda tartışmalar daha uzun süre devam edecekmiş gibi görünüyor.