2018 yılını skandallara karışarak geçiren Facebook, kapanışı da aynı şekilde yapıyor. Pek çok uygulama, kullanıcı bilgilerini izin almadan Facebook ile paylaşıyor.

Pek çok popüler uygulamanın, açıldıkları anda Facebook ile kullanıcı verilerini paylaşmaya başladığı ve bu işlem için kullanıcıların rızasının olup olmadığının bile sorulmadığı ortaya çıktı.

Yeni AB yasalarına (ve bizim yasalarımıza) göre muhtemelen suç teşkil eden bu durumun sorumlusu ise Facebook yazılım geliştirme kiti (SDK). Kitteki hata yüzünden veriler, uygulama açılır açılmaz Facebook’a iletiliyor. Bu bilgilerin bazıları çok genel, bazıları ise oldukça kişiselleştirilmiş bilgiler.

Bu bilgilerin toplanıp Facebook’a verilmesinin dışında, verilerin toplanıp saklanması da hackerlara karşı bir risk faktörü oluşturuyor. Facebook geliştirici forumlarında bu sorun sık sık dile getirilmesine rağmen şirketten bir açıklama yapılmış değil.

Sorunlu Android uygulamaları arasında Skyscanner, Kayak, TripAdvisor gibi çok popüler uygulamalar da yer alıyor. Uygulamaların iOS versiyonunda ise böyle bir sorun bulunmuyor.

Facebook’un bu sorunu ne zaman düzelteceği ise merak konusu. Hukuki olarak veri paylaşımından Facebook değil uygulama sahibi sorumlu. Yani Facebook’un hatalı SDK’sı yüzünden kullanıcı bilgileri istemsiz olarak firmaya geçtiğinde uygulama geliştiricileri kanun karşısına çıkıyor. Bu firmalar, yıllık cirolarının yüzde 4’üne kadar ceza ödemeye mahkum edilebilirler.