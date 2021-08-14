Bazı Ayçiçeklerinin Neden Doğuya Dönük Kaldıkları Açıklandı

Bazı ayçiçekleri güneşi takip ederken bazıları sürekli olarak doğuya bakar. Peki bunun kriteri nedir? Hangi ayçiçekleri inatla doğuya dönük kalır ve bu onlara ne sağlar? Yeni sonuç veren bir araştırma tüm bunların cevabını ortaya çıkardı.

Ayçiçeklerinin hangi yöne baktıkları, verimliliklerini ve ne kadar sağlıklı olduklarını gözle görülür biçimde etkiliyor. Bazı ayçiçekleri sürekli olarak doğuya bakarken bazıları güneş ne taraftaysa oraya doğru dönüyor. Doğuya dönük olanlar, bu ‘seçimlerinden’ büyük fayda görüyor ve daha sağlıklı oluyor.

Bu sürekli doğuya dönük olma davranışı, çoğunlukla daha yaşlı ayçiçeklerinde gözlemleniyor. Gençler ise güneş nereye giderse oraya doğru dönüyor. Peki doğuya dönmek neden onlar için daha faydalı? Ayrıca bu alışkanlığı neden yaşlı ayçiçekleri ediniyor? Gelin, yakın zamanda son bulan bir araştırmanın sağladığı bilgilerle bu soruları cevaplayalım.

Sabah güneşi, ayçiçeklerini daha hızlı geliştiriyor

Yukarıdaki soruların cevabını bulmak için uzun zamandır yapılan bir araştırma, yakın zamanda sonuç verdi. Elde edilen bilgilere göre sabahları doğuya dönük olmak ve sabah güneşini almak, ayçiçeklerini polen taşıyıcılara karşı daha çekici hale getiriyor. Sabahları üzerlerine daha fazla arı çeken ayçiçekleri hem daha iyi büyüyor, hem polen üretimine daha erken başlıyor; hem de genel anlamda daha verimli hale geliyor. Günün farklı saatlerinde ise arılar, ayçiçeklerinin dönük olduğu yönden etkilenerek seçim yapmıyor. Yani günün geri kalanında doğuya dönük ayçiçeklerinin bir kaybı olmuyor.

“Ama güneş neredeyse o yöne dönen ayçiçekleri sabah güneşine de dönemiyor mu?” diye sorabilirsiniz. Bunun cevabı basit: ayçiçekleri hayvan olmadıklarından dolayı öyle birkaç saniyede güneşin olduğu yöne dönemiyorlar. Güneşin batmasıyla birlikte sabaha kadar batıya dönük kalan genç ayçiçekleri, güneş doğunca bu yöne dönmek için harcadıkları vakitle yaşlı ayçiçeklerinin gerisinde kalıyorlar. Araştırma dahilinde yapay yollarla ısıtılan genç ayçiçeklerine arıların ilgisinin artmaması da sabah güneşinin önemini yineliyor. Ancak yapay güneşle doğal güneşin bu işlevi sağlarken sahip oldukları fark hâlâ bilinmiyor.

Peki neden yaşlı ayçiçekleri hep doğuya dönük kalmayı ‘seçiyor’?

Ayçiçekleri yaşlandıkça sapları sertleşiyor. Bu da zamanla ayçiçeklerin güneşe dönme hareketini zorlaştırıyor. Bu hareket iyice zorlaştığında ise yaşlı ayçiçekleri, çiçek başlarını doğuya dönük şekilde sabitlemekte karar kılıyorlar. Araştırmacılar tarafından yönleri değiştirilerek batıya dönük hale getirilen ayçiçeklerinin verimliliğindeki ve gelişimindeki fark ise doğuya dönük olmanın sağladığı avantajı tekrardan doğruluyor. Sonuç olarak inatla doğuya bakan ayçiçekleri; daha büyük çekirdeklere sahip oluyor, daha sağlıklı oluyor, daha erken ve daha fazla polen üretiyor.