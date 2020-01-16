IKEA, Viyana'da Ağaçlarla Dolu Bir Mağaza Açacak

Mobilya konusunda dünya genelinde ismi bilinen IKEA, Avusturya'nın başkenti Viyana'da ağaçlarla kaplı otoparksız bir mağaza kuracak. IKEA'nın yeni mağazası yayalara ve toplu taşımayı kullanan insanlara yönelik olacak.

Mobilya denilince akla gelen ilk isimlerden olan IKEA, Avusturya’nın başkenti Viyana’da yepyeni bir proje başlattı. İsveçli şirketin yeni projesi, daha önce gördüğümüz IKEA mağazalarını hiç de andırmayan bir yapıya sahip olacak. Bu mağaza, Viyana’daki Westbahnhof istasyonunda bulunacak.

IKEA’nın yeni projesi, tüm IKEA mağazalarının genel görünüşünü unutturacak cinsten. Şirketin yapacağı yeni mağaza yedi katlı olacak ve herhangi bir otoparka ev sahipliği yapmayacak. Yeni mağazanın en önde gelen özelliğiyse tamamen yeşil odaklı bir bina olacak olması.

IKEA’nın yeşilliklerle dolu yeni mağazası:

IKEA’nın yeni mağazası, görselde de gözüktüğü üzere binanın içinde bile ağaç barındıracak. Şirketin mağazaya özel herhangi bir otopark yapmamasının arkasındaysa basit bir sebep bulunuyor. Yeni mağaza, genel olarak yayalara, bisikletlilere ve toplu taşımayı kullanan insanlara yönelik olacak.

IKEA, paylaştığı bir yazıda günümüzde değişen alışveriş kültürüne ayak uydurmak için böyle bir mağaza tasarladığını belirtti. Şirketin paylaştığı yazının bir kesiti şu şekilde:

'Müşteriler son derece az zamana sahip olduklarından kolaylığı ve konforu seviyorlar. Bu durum özellikle mobilya konusunda oldukça belirgin: Her geçen gün daha fazla müşteri satın aldıkları şeyleri evlerine kendileri götürmeyi düşünmemeye başladı. Bu ürünleri evlerine taşıtabiliyorlar.'

İsveçli mobilya şirketi, Westbahnhof istasyonuna kuracağı yeni mağazasında özel bir hizmete de imza atacak. Şirket, yeni mağaza yayalara ve toplu taşımayı kullanan insanlara yönelik olduğundan alışveriş yapan müşterilerin ürünlerini en geç 24 saat içerisinde evlerine teslim edecek.

IKEA’nın yeni mağazasının inşası 7 Ocak 2020’de başladı ve projenin 2021’de bitirilmesi planlanıyor. IKEA, yeni mağazanın bu bölgede merkezi bir önem taşımasını umuyor. Toplamda 160 ağacı barındıracak alışılmamış IKEA mağazasının tasarımı ise Querkraft Architekten tarafından yapıldı.