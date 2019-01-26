  • Kilo Almayan İnsanların Sırrı Ortaya Çıktı

Bazı İnsanların Ne Yerlerse Yesinler Neden Kilo Almadıkları, Bilimsel Olarak Keşfedildi

2 dk okuma süresi
26
18
12
7
3
Herkesin hayatında "Ne yersem yiyeyim, kilo almıyorum" diyen bir insan vardır. Kabul edelim ki içten içe bu insanlara karşı bir imrenme duyarız. Kilo alma üzerine şimdiye kadar çok fazla söylem oldu fakat sonunda bu durumun arkasında yatan bilimsel gerçek meydana çıktı.

Obezite, dünyada yaşanan sağlık problemlerinin başında gelen bir hastalık olarak tanımlanıyor. Sayısı hiç de azımsanamayacak kadar çok olan insan, obezite ile mücadele için büyük zorluklar yaşıyorlar. Bu sağlık sorununun altında yatan sorunlar yeme bozuklukları, egzersiz yapmamak gibi kişisel faktörler de olabilirken, esasında hastalığa meyilli olan kişilerin, genetik olarak bu duruma elverişli oldukları bilimsel olarak kanıtlandı. Kilo almaya neden olan faktörün genlerden kaynaklı olabileceği bilinen bir gerçek olsa da kilo almamanın da aynı nedenden kaynaklandığı bilinmiyordu. 
İLGİLİ HABER

Obeziteyi Uzaydan Tespit Edebilen Bir Yapay Zeka Geliştirildi

Bazı insanlar, gerçekten de ne yerse yesinler kilo almayarak, hayatları boyunca zayıf ve daha sağlıklı bir bedene sahip olabiliyorlar. Çoğu zaman bu kişilere, çevreleri tarafından yalan söylüyor ibaresi takındırılsa da aslında durumun arkasında yatan bilimsel bir gerçek var: Genler. 
İLGİLİ HABER

Bilim İnsanlarına Göre Obezite, İnsanları Aptallaştırıyor

Bilim insanları, tıpkı obeziteye neden olan genler gibi, zayıf kalmaya da neden olan genlerin olduğunu keşfettiler. Binlerce insanın DNA’sı üzerinde yapılan araştırmalar sonucunda, ortam koşulları gibi faktörler elenerek, kişilerin arasında kilo farkı yaratan duruma, genlerin neden olduğunu ispatladılar. Araştırmayı yapan ekip, kişilerin genetik kodlama ile nesiller boyu zayıf kalabilme imkanı olduğunu söylerken, yeme alışkanlıkları, spor yapmak gibi kişiye bağlı faktörlerin, kilo kontrolü üzerinde hala en büyük etkiye sahip olduğunun özellikle altını çizdi.  
İLGİLİ HABER

Araştırmaya Göre YouTuber'lar, İzleyicilerini Obez Yapıyor!

Genleri arasında fark olan kişiler, aynı yemekleri yediklerinde, kilo alma şekillerinin farklı olacağını gösteren bu araştırma, neden bazı insanların çok yemesine rağmen, eşit derecede kilo almadıklarını ispatlıyor. Bilim insanları, yapılan gen çalışmalarına bakarak kilolu insanların çaresiz hissetmemeleri gerektiği konusunda uyararak, sağlıklı bir yaşam için en önemli kavramın, egzersiz yapmak ve düzgün beslenmek olduğunu vurguladılar.

Kaynak : https://www.sciencealert.com/those-annoying-people-who-stay-thin-no-matter-what-may-have-their-genes-to-thank
Etiketler: genetik, kilo almayan insanlar, zayıflık geni
26
18
12
7
3
Emoji İle Tepki Ver
26
18
12
7
3