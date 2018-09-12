Bilim İnsanlarına Göre Obezite, İnsanları Aptallaştırıyor

Obezitenin vücuda olan olumsuz etkileri herkesin malumu... Yarattığı fiziksel sorunların yanı sıra vücutta neredeyse her organın işlevini yapmasına engel olan obezitenin beynimize de etki ettiği ortaya çıktı.

Son yıllarda yapılan araştırmalar artık obezitenin 'tehlikeli' olmasından ziyade 'ölümcül' olduğuna işaret ediyor. Neuroscience dergisinde yayınlanan bir araştırma, obezitenin etkilediği organların arasında beynin dahi bulunduğunu gözler önüne seriyor.

Bilim insanları, bir süredir fareler üzerinde obezite deneyleri yapıyorlardı. 2 ayrı fare grubunun biri 3 ay boyunca yüksek kalori diyetine tabi tutulurken, diğer grup düzenli, sağlıklı ve normal beslenmeye tabi tutuldu. 3 aylık süreç sonunda obez farelerin çeşitli hafıza, puzzle ve beceri testlerinde normal beslenen farelere göre %40 oranında daha başarısız olduğu ortaya çıktı.

Buna sebep olan beyinsel değişimi incelemek isteyen bilim insanları, beynin %10'unu oluşturan 'mikroglia' hücrelerinin obez farelerde ciddi oranda arttığını keşfetti. Bu deneyle, daha öncesinde de obeziteye sebep olduğu düşünülen bu hücrenin aslında obezitenin sebebi değil, sonucu olduğuna kanaat getirilmiş oldu.