BBC, koronavirüs günlerinde sevdiklerinden ayrı kalanların ortak içerik izleyebilemesi için BBC Together özelliğini duyurdu. Söz konusu özellik, Netflix Party ile benzer mantığa sahip.

Koronavirüs salgını, çevrimiçi platformların geleneksel platformlara göre çok daha fazla öne çıkmasını sağladı. Rakipleri yeni yeni yükselmeye başlayan Netflix ise bu konuda en fazla dikkat çeken platformlar arasında bulunuyor. Bu nedenle olacak ki İngiltere merkezli yayın kuruluşu BBC, direkt Netflix'e olmasa da Netflix Party özelliğine rakip bir özellik duyurdu.

BBC Together adı verilen özellik sayesinde, BBC iPlayer, BBC Sounds, eğitim içerikleri yayınlayan Bitesize, BBC News ve BBC Sport üzerinden yayınlanan içerikler, tıpkı Netflix Party’de olduğu gibi aileniz ve arkadaşlarınızla farklı yerlerde olsanız bile eş zamanlı olarak internet üzerinden izleyebilmenize olanacak sağlıyor.

BBC Together ile sevdiklerinizle yanyana olmasanız bile aynı içerikleri izleyebileceksiniz

Yeni özellik, koronavirüs nedeniyle ailesinden, arkadaşlarından ayrı kalan kişilerin sevdikleriyle aynı anda aynı şeyi izlemelerini sağlayarak ortak duygular paylaşmalarına yardımcı oluyor. Söz konusu özellikte yayının kontrolü, başlayan kişinin elinde oluyor. Yayını başlatan kişi içeriğin ne zaman başlayıp duracağından, içeriği geri ya da ileri almaya kadar birçok kontrole sahip oluyor.

Bu yeni özelliği, hemen şimdi BBC’nin deneysel teknolojilerinin bulunduğu bir test sitesi olan Taster üzerinden deneyebilirsiniz. BBC'nin Taster sitesi İngilizce olduğundan tüm okuyucularımız tarafından kullanılamayabilir ancak ilerleyen dönemde özelliğin kararlı haliyle Türkiye'de de kullanıma sunulmasını bekliyoruz.