Yurtdışı Tatilleri En Fazla 3 Ay Taksitlendirilecek

BDDK, yurtdışı tatilleri için yürürlükte olan 6 aylık taksit imkanını 3 aya düşürdüğünü açıkladı. Böylelikle vatandaşlar, yurtdışı tatilleri için konaklama, seyahat acentesi ve havayolu giderleri için en fazla 3 taksit yapabilecekler.

2020 yılına girmemizle birlikte hayatımıza birtakım yeni resmi uygulamalar girmeye başladı. Geçtiğimiz hafta sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) aldığı yeni bir kararı aktarmış, bedeli 3.500 TL'den yüksek olan akıllı telefonlarda uygulanan 6 aylık taksit uygulamasının 3 aya düşüldüğünü belirtmiştik. Şimdi yine benzer bir haberle karşınızdayız.

BDDK bu kez, yurtdışına ilişkin harcamalarda uygulanan 6 aylık taksit uygulamasının 3 aya düşürülmesine karar verdi. Alınan karar doğrultusunda vatandaşlar, yurtdışına ilişkin tatil harcamalarında en fazla 3 taksit yapabilecekler. Böylelikle yurtdışına tatile gitmeyi düşünen vatandaşlar, artık daha yüklü aylık ödemeler yapmak durumunda kalacaklar.

Yurtdışı tatillerinde taksiti sınırı 3'e düştü

Yeni düzenlemeyle birlikte yurtdışına çıkmak isteyen vatandaşlar; havayolu, seyahat acentası ve konaklama ile ilgili tüm giderlerinde en fazla 3 taksit yapabilecekler. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan BDDK, Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 26. maddesinin yedinci fıkrasında değişikliğe gidildiğini ve söz konusu taksitlerin 6 ay yerine 3 ay ile sınırlandırıldığını açıkladı.

Aslına bakacak olursak BDDK, yurtdışına ilişkin tatil harcamalarında uygulanan 6 taksit sınırını geçtiğimiz yıl içerisinde almıştı. Aldığı kararı bu yıl değiştirmeye karar veren BDDK, böylelikle vatandaşların yurtdışı tatillerinde kullandıkları 6 ay taksit imkanını daha da düşürmüş oldu. BDDK'nın yeni kararı, yurtiçi tatillerini ise kapsamıyor.