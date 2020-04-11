'Hey Jude'un El Yazısı Sözleri 910.000 Dolara Satıldı

Beatles'ın dünyaca ünlü şarkısı Hey Jude'un Paul McCartney tarafından el yazısıyla yazılan sözleri açık artırmada 910.000 dolara satıldı. Açık artırma, Beatles'ın dağılmasının 50. yıl dönümü nedeniyle yapıldı.

Dünyaca ünlü müzik grubu Beatles'ın dağılmasının 50. yıl dönümü vesilesiyle müzayede evi Julien’s Auctions'da açık artırma yapıldı. Açık artırmada, Paul McCartney'nin el yazısıyla yazılan 'Hey Jude' şarkısının sözleri ve grubun 1964 yılında çıktığı ilk Kuzey Amerika turunda kullanılan ve üzerinde The Beatles logosu bulunan bas davul derisi de satıldı.

El yazısı 'Hey Jude' belgesi 910.000 dolara satılırken davul derisi 200.000 dolara alıcı buldu. Bu iki parçanın yanı sıra 250'nin üzerinde Beatles parçası çevrimiçi müzayedede satışa sunuldu. John Lennon ve eşi Yoko Ono tarafından yapılan bir resim 93.750 dolara alıcı bulurken grubun davulcusu Ringo Starr'ın Londra'daki Abbey Road kayıt stüdyolarında kullandığı kül tablası 32.500 dolara satıldı.

John Lennon'ın oğluna yazılan şarkı

Grubun ünlenmeden önce Liverpool'daki küçük gösteri merkezinde kullandığı ahşap sahne 25.600 dolara satıldı. Julien’s Auctions'ın müzik uzmanı Jason Watkins, Hey Jude'un 1968 stüdyo kaydı için Paul McCartney'in hızlıca eğri büğrü yazdığı sözlerin yer aldığı notun 'az bulunur ve kıymetli' olduğunu vurguladı.

Hey Jude'un herkesin aşina olduğu ikonik bir şarkı olduğunu belirten Watkins, el yazısı notun da Hey Jude'un stüdyo kayıtları sırasında gruba rehberlik etmesi için yazıldığını söyledi.

Açık artırma, New York'taki Times Meydanı'nda bulunan Hard Rock Cafe'de çevrimiçi olarak yapıldı. Bunun nedeniyse, tahmin edeceğiniz gibi, koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler.

Paul McCartney 'Hey Jude'u John Lennon ile ilk eşi Cynthia Lennon’ın, John Lennon'ın Yoko Ono ile olan ilişkisinden kaynaklanan ayrılıkları üzerine yazmıştı. Şarkıyı Lennon’ın beş yaşındaki oğlu Julian’ı teselli etmek için yazan McCartney, parçaya isim olarak ilk başta 'Hey Jules'u düşünmüştü. McCartney, kulağa daha hoş geldiğini düşündüğü için sözleri 'Hey Jude' olarak değiştirmiş.