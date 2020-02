Cartoon Network, sevilen karaktere dayanan Ben 10 vs. the Universe: The Movie adlı yeni filmini resmen duyurdu. Ben 10 serisinin yaratıcılarından Duncan Rouleau ve Steven T. Seagle’ın imzasını taşıyacak olan film, bu sonbaharda gösterime girecek.

Bir dönem ülkemizde de müthiş ilgi gören Ben 10, eskisi kadar popüler olmasa da, hala pek çok gencin favori çizgi karakterlerinden biri. İlk kez 2005 yılında Cartoon Network'te yayınlanan seri, üç yıl boyunca çocukları ekranlara kilitlemeyi başardı. Orijinal çizgi filmin devamında gelen Alien Force, Ultimate Alien ve Omniverse gibi animasyonlarla hayran kitlesini daha da artıran Ben 10, 2007, 2009 ve 2012 tarihlerinde üç kez beyaz perdeye uyarlandı. Ben 10 tutkunlarını yeni bir maceraya daha sürükleyecek olan Cartoon Network, fenomen karaktere dayanan yeni filmi Ben 10 vs. the Universe: The Movie’yi duyurdu. Ben 10 serisinin yaratıcılarından Duncan Rouleau ve Steven T. Seagle’ın imzasını taşıyacak olan film, bu sonbaharda vizyona girecek. İLGİLİ HABER Sonic'in Aynı Anda İki Farklı Animasyona Hayat Vermesini Sağlayan Muazzam Başarısı Cartoon Network’ün açıklamasına göre henüz yapım aşamasında olan film, Ben, kuzeni Gwen ve büyükbabası Max’in Dünya’yı koruma mücadelesine odaklanacak. Kolundaki 'saat' sayesinde 10 farklı uzaylı ırkının güç ve yeteneklerine sahip olan çocuk kahramanımız, gezegene yönelik tehditleri bertaraf etmeye etmeye çalışacak.

Kaynak : https://comicbook.com/movies/2020/02/19/ben-10-movie-announced/

