Sabahları ekran başına âdeta uçmamıza sebep olan Ben 10, 'bir ihtimal' uzun zamandır beklediğimiz şekilde karşımıza çıkabilir.

Özellikle de 2000 neslinin çocukluk kahramanlarından olan Ben 10, sadece o dönem bile şu anki hâlinden çok farklıydı. Güncel olarak daha çok güldürmeye ve ders vermeye yönelik karikatür tarzı karakterler sunan seri, o zamanlarda daha yetişkin odaklı konulara odaklıydı. Tabii cinsellikten veya vahşetten bahsetmiyoruz.

Seri her ne kadar kurmaca olsa da bağ kurabildiğimiz karakterler, istemeye istemeye veda ettiklerimiz, acımasız sonlar ve karakter gelişimi, Ben 10’in bir nesli ekrana kilitlemesini sağlayan etkenlerden sadece bazılarıydı. Şimdi de Ben 10’in yaratıcısı, her ne kadar serinin şu anki hâlinden memnun olsa da Ben 10’i daha çok görmek istediğimiz, yetişkin odaklı bir şekilde sunabileceği bir fikre yeşil ışık verdi.

“Yetişkin temalar kesinlikle işlenebilir.”

Cartoon Base’in röportajdaki sorularına cevap veren Duncan Rouleau, hem serinin ilerleyişi hem eskiye bakıp bakmadığı hem de serinin geleceği hakkında bazı soruları cevaplandırdı. Duncan, yetişkinlere odaklı bir Ben 10 serisi yapmak isteyip istemeyeceğine yönelik bir soru da aldı.

Kendisi, daha yetişkin odaklı konuları işleyen bir Ben 10 serisinin, Marvel filmleri tarzında oldukça oturaklı olacağını belirtti. Bu yetişkin konuların ise duygusal, sosyal ve politik konularda değerlendirilebileceğinin altını çizdi.

Fakat hepimizin sevdiği o ilk göz ağrısı olan Ben 10’e yönelik bir devamlılığın söz konusu olmayacağını da söyledi. Duncan; geriye bakmadıklarını, sadece bir fikir üzerinden yürüyüp onu çeşitlendirmeyi amaçladıklarını belirtti. Bu da ilerleyen dönemde gelecek bir Ben 10 yapımının oldukça alışılmadık bir şekilde karşımıza çıkacağı anlamına geliyor.

Ayrıca serinin bir noktasında karşımıza çıkan Ben 10.000 karakterinin de kendine özel bir yapımı hak ettiğini söyledi. Sizin düşünceleriniz neler?