Benlerde Görülen Bazı Özellikler Cilt Kanserine İşaret

Son dönemde sıkça görülmeye başlanan cilt kanseri, benlerle oldukça ilişkili. Vücutta bulunan benleri kontrol etmek, bu tehlikeye karşı sizi bir sıfır öne geçirebilir.

Vücudumuzdaki benlerin farkında olmak cilt kanseri farkındalığında büyük önem taşıyor. Doğuştan bizimle olan ve sonradan çıkan benleri kontrol etmek cilt kanserinde erken teşhisin en önemli adımı diyebiliriz.

Melanom adı verilen ve ölümcül olabilen ben tipleri, deriye renk veren hücrelerden köken alır ve hızla ilerler. Dünya nüfusunda son dönemde en çok artış gösteren kanser türleri arasında olan melanomun görünüşü ise normal bir beni andırabilir. Melanoma erken tanı koyulmadığı taktirde vücutta hızla yayılabilir ve tedavi şansını azaltır.

Melanomun görülme ihtimalinin yüksek olduğu kişiler; açık tenli, açık renk gözlü, kızıl-sarı saçlı ya da kolay güneş yanığı olanlardır. Genetik geçişlilik de ayrıca önemlidir. Ailesinde melanom olanlar, yoğun güneşe sıkça maruz kalanlar, vücudunda normalin üzerinde bene sahip olanlar mutlaka bir cildiyeye muayene olmalı.

Benleri kontrol etmek erken teşhis için oldukça önemli. Her ay kontrol edilecek benlerde asimetri, sınır düzensizliği, renk farklılığı, büyüme, reaksiyon veya kanaması cilt kanserinin işareti olabilir.