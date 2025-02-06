Motor performansında beklenmedik düşüşler, anlık güç kayıpları veya yakıt sisteminde nedensiz gibi görünen arızalar… Tüm bunların arkasında aslında çoğu zaman gözden kaçan bir sebep yatıyor: Benzin deposunun hava alışı.

Kapalı, metal bir kutu nasıl oluyor da aracın çalışmasını sekteye uğratacak kadar kritik bir role bürünebiliyor?

Bu sorunun cevabı, yakıtın kimyasal özelliklerinden tutun da basınç dengelerine kadar pek çok sebebi içinde barındırıyor. Peki tüm bunlar, nasıl benzin deposunda havaya sebep oluyor?

Benzin deposunun "hava yapması", genelde yakıt sistemindeki buharlaşma veya basınç dengesizliğinden kaynaklanıyor.

Benzin, uçucu hidrokarbonlardan oluşuyor. Sıcaklık arttıkça moleküller daha aktif hâle geliyor ve sıvı hâlden gaz haline geçiyor. Depo içinde biriken buhar, yakıt pompasının emiş hattında hava kabarcıkları oluşturarak yakıt akışını engelliyor.

Bu durum, özellikle sıcak hava koşullarında, motor bölmesinin aşırı ısınması durumunda, deponun güneşe maruz kalması hâlinde belirginleşiyor.

Daha modern araçlarda benzin deposu, kapalı bir sistemle çalışıyor.

Buharlaşan yakıtın atmosfere salınımını önlemek için EVAP (Evaporatif Emisyon Kontrol) sistemi kullanılıyor. Bu sistemde buharlar, depodan bir kömür filtre ile emiliyor. Motor çalışırken bu buharlar yakılarak temizleniyor.

Ancak, EVAP sistemindeki arızalı valfler, tıkanmış hava kanalları veya hasarlı yakıt kapağı basıncın dengelenememesine ve depoda buhar birikimine yol açıyor.

Benzinin kalitesi de bu durumu etkiliyor.

Benzinin uçuculuk derecesi, hava yapma riskini doğrudan etkiliyor. Düşük oktanlı veya kalitesiz yakıtlar, yüksek RVP'ye sahiptir, yani düşük sıcaklıkta bile buharlaşır. Özellikle kışın kullanılan yakıtlar yazın buharlaşmaya daha yatkındır.

Ancak tüm bunların yanında hiç akla gelmeyen bir sebep daha var: Rakım. Rakım arttıkça atmosferik basınç düşüyor. Bu durumda depodaki benzin ise daha kolay buharlaşıyor.

Peki başka ne sebep olabilir?

Contası bozulmuş kapak, depodaki havalandırma deliklerinin tıkanması, düzenli bakımın yapılmaması ve aşırı dolu depo, deponun hava almasına ve basınç kaçağına neden olur.

Benzin deposunun hava yapması, bu gibi sebeplerden meydana geliyor. Eğer bu durumla karşılaşmak istemiyorsanız, aracın düzenli bakımını yaptırmanız, dikkatli yakıt kullanmanız oldukça önemlidir. Aksi hâlde daha ciddi sorunlar ortaya çıkabilir.

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