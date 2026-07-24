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Akü Gibi Bataryayla Gelen Bütçe Dostu Telefon OPPO K15 Tanıtıldı

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OPPO, uygun fiyata 8000 mAh batarya sunan telefonu K15’i tanıttı. İşte fiyatı ve özellikleri.

Akü Gibi Bataryayla Gelen Bütçe Dostu Telefon OPPO K15 Tanıtıldı
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Son zamanlarda sunduğu yüksek kapasiteli bataryalı telefonlarıyla dikkat çeken ve ülkemizde de ilgi gören bir marka olan OPPO, yepyeni bir telefonla karşımıza çıktı. Teknoloji devi, Çin’de gerçekleştirdiği bir lansman ile K15 serisine dahil olacak standart K15 modelini resmen tanıttı.

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Daha öncesinde bu seriden K15 Pro ve Pro+ tanıtılmıştı. K15 ise daha uygun fiyatlı versiyon olarak geliyor. Telefonda ön tarafta ince çerçeveli delikli ekran tasarımı görüyoruz. Arkada ise sol üste yerleştirilen kamera kurulumu bulunuyor.

İçerikten Görseller

Akü Gibi Bataryayla Gelen Bütçe Dostu Telefon OPPO K15 Tanıtıldı
Ekran Resmi 2026-07-24 09.16.22

OPPO K15 özellikleri

Ekran Resmi 2026-07-24 09.16.22
Ekran 6,59 inç, 120 Hz, 1.5K, 1200 nit, AMOLED
İşlemci MediaTek Dimensity 7360
RAM 12 GB
Depolama 256 GB
Arka kamera 50 MP + 50 MP
Ön kamera 50 MP
Batarya 8000 mAh (80W)
İşletim sistemi ColorOS 16 (Android 16)

200 gram ağırlığındaki OPPO K15 modelinde 6,59 inçlik 120 Hz yenileme hızı ve 1.5K çözünürlükte AMOLED ekran bulunuyor. Dimensity 7360 çipten güç alan cihaz 12 GB RAM ve 256 GB depolamayla geliyor. Arkada 2’li 50 MP kamera sistemi bulunan cihazın en dikkat çeken özelliği ise 8000 mAh’lik dev bataryası. Gri ve beyaz renkte sunulacak K15 modelinin 339 dolardan satıldığını belirtelim.

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