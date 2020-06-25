Benzin, İkinci Zammın Ardından Şimdi de İndirim Aldı

Benzine üç günde gelen iki zamdan sonra bu kez bir indirim haberi geldi. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) alınan bilgiye göre benzinin litre fiyatında 22 kuruş indirime gidildi.

Dünyaya yayılan ve henüz tam olarak kontrol altına alınamayan koronavirüs salgını yüzünden uygulanan sokağa çıkma yasakları geçtiğimiz günlerde petrol fiyatlarını da oldukça etkiledi. Düşüş gösteren fiyatlar virüsün etkilerinin zayıflaması ve ülkelerin yeni normal adını verdikleri tedbirli yaşam sistemine geçmeye başlamasından sonra yeniden artış göstermeye başladı. Ülkemiz de elbette bu artıştan etkilendi ve kısa dönem içerisinde benzine iki kez zam yapıldı, biz de bu durumu size haberimizde aktardık.

Bugün gelen yeni bir haberse benzin için bir indirime işaret etti. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları Sendikası'ndan (EPGİS) gelen bilgiye göre bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatında 22 kuruşluk bir indirime gidilecek. Buna göre yarından itibaren başkent Ankara’da ortalama 6,57 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6,35 liraya inmiş olacak. İstanbul’da benzinin litresi ortalama 6,51 liradan 6,29 liraya, İzmir’deyse ortalama 6,57 liradan 6,35 liraya inecek.

Fiyatlar nasıl hesaplanıyor?

Benzine yapılan zam ve indirim haberleri araç sahiplerinin gayet net şekilde bileceği gibi oldukça sık gelebiliyor. Pek çok vatandaş bu durumun sebebini ve akaryakıt fiyatlarının nasıl hesaplandığını merak ediyor. Akaryakıt fiyatlarının rafineriler tarafından hesaplandığı bilinse de tam olarak neyin baz alındığı ile ilgili kafalarda soru işaretleri bulunabiliyor. Akaryakıt fiyatlarının Türkiye’nin de içine dâhil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalamasıyla dolar kurundaki değişikliklerin baz alınarak hesaplandığını söylemek doğru olur.

Hesaplamayı yapan rafineriler bu iki kriteri baz alarak fiyatları oluşturuyor ve bu tarz değişkenler üzerinden değerlendirilen benzinde indirim ve zam haberleri sık gelebiliyor. Bunların yanı sıra söz konusu hesaplama sonucunda dağıtım firmaları tarafından uygulanan fiyatların rekabet yüzünden şirketler ve şehirlere göre ufak farklılıklar göstermesi de mümkün olabiliyor.