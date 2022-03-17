Akaryakıt sektörü kaynaklarının beklentileri bir kez daha gerçekleşti. Benzin ve motorine bir kez daha indirim geldi. Bu indirim, benzinin litresine 63 kuruş, motorinin litresine 1 lira 1 kuruş olarak yansıdı. İşte Türkiye'nin en büyük şehirlerindeki akaryakıt fiyatları...

Dün sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, akaryakıt sektörü kaynaklarının 17 Mart (bugün) için bir indirim beklentisi olduğundan bahsetmiştik. Ancak Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) tarafından açıklama yapılmayacağı için fiyatlarla ilgili resmi duyuru olmayacağı konusunda da sizleri uyarmış, fiyatları dikkatle takip etmeniz gerektiğini söylemiştik.

Bugün, araç sahiplerini kısmen de olsa sevindirecek gelişme resmen yaşandı. Benzin ve motorine peş peşe üçüncü kez indirim geldi. Bu indirimle benzinin litresi 63 kuruş, motorinin litresi ise 1 lira 1 kuruş ucuzladı. Peki 18 Mart (yarın) için durum ne olacak? İşte bu noktada henüz bir bilgi sahibi değiliz. Ancak brent petrol fiyatında ufak bir yükseliş olduğunu belirtelim. Yani benzin ve motorin indirimleri, bugün itibarıyla sona ermiş olabilir.

Türkiye'nin en büyük şehirlerinde fiyatlar nasıl oldu?

Rusya-Ukrayna savaşının başlaması ile uçuşa geçen ancak şu günlerde az da olsa durulan akaryakıt fiyatları, saat 00:00 itibarıyla Ankara, İstanbul ve İzmir'de şu şekilde oldu:

İstanbul:

Benzin: 18.10 TL

Motorin: 18.67 TL

Ankara:

Benzin: 18.20 TL

Motorin: 18.78 TL

İzmir:

Benzin: 18.22 TL

Motorin: 18.78 TL

Bu arada, akaryakıt sektöründeki piyasa serbestliğini unutmayınız. Fiyatlar, bulunduğunuz bölge ve tercih ettiğiniz markaya göre değişiklik gösterebilir. Ancak bu değişiklik birkaç kuruşun ötesinde olmayacaktır. Şayet gün içerisinde akaryakıt satın almayı planlıyorsanız, önce şirketlerin internet sitesini kontrol edin, ardından da gittiğiniz istasyondaki fiyatlara göz atın. Biz de Webtekno olarak gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.