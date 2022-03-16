Akaryakıt fiyatlarına bugün de indirim yapılacağı iddia edildi. Şu an resmi bir açıklama olmasa da benzinin litresinin 62 kuruş, motorinin litresinin 1 TL ucuzlayacağı ifade ediliyor. İndirimler pompaya yansıyacak.

Türkiye'nin önemli gündem maddelerinden olan akaryakıt fiyatları ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Gazeteci Alaattin Aktaş, Twitter'da yaptığı bir açıklama ile benzin ve motorine 17 Mart'ta da indirim geleceğini açıkladı. Rusya-Ukrayna savaşının başlamasıyla uçuşa geçen benzin ve motorin fiyatları, bugün de indirim görmüştü.

Vatandaşlar, 16 Mart 00:00 itibarıyla benzinin litre fiyatında 1,76 TL, motorinin litre fiyatındaysa 0,93 TL indirim ile karşılaştılar. Ancak Alaattin Aktaş'a göre indirim devam edecek. Bu gece yarısı itibarıyla benzinin litre fiyatına 0,62 TL, motorinin litre fiyatına ise 1 TL indirim yapılacak.

İşte konuyla ilgili açıklama:

Bu gece yarısından geçerli olmak üzere benzinde 62 kuruş, motorinde 1 lira indirim bekleniyor.

İddia gerçekleşirse, İstanbul'da 18,71 TL olan benzin fiyatı, 18,09'a kadar gerileyecek. Litresi 19,66 TL olan motorinin fiyatı ise indirimle birlikte 18,66 TL olacak. Petrol fiyatlarında yaşanan düşüş sürerken, önümüzdeki günlerde daha fazla indirim gelmesi de ihtimal dahilinde olabilir.

Bu arada, fiyatlardan haberdar olmamızı sağlayan Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), devam eden yasal süreç nedeniyle fiyat bilgilendirmesi yapmayı durdurduğunu açıkladı. Bu nedenle, fiyatların güncelleme bilgilerinde bazı sorunlar yaşanabilir. Eğer akaryakıt almayı düşünüyorsanız, fiyatları iyi kontrol etmenizi şiddetle tavsiye ederiz.