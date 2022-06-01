Benzin ve motorine zam geldiği açıklandı. Edinilen bilgiye göre 2 Haziran yani bu gece yarısı itibarıyla pompa fiyatlarına yansıyacak zam, benzinin litresinde 1,22 TL, motorinin litresinde 1,49 TL olacak. Peki büyük şehirlerdeki fiyatlar nasıl değişecek?

Türkiye'nin gündeminden düşmeyen akaryakıt zammı haberlerine bir yenisi daha eklendi. Edinilen bilgilere göre benzin ve motorine bir kez daha zam geldi. 2 Haziran (yarın) itibarıyla geçerli olacak zam, tahmin edebileceğiniz üzere pompa fiyatlarına olduğu gibi yansıtılacak.

Aslına bakacak olursak bugün için de bir zam beklentisi vardı. Ancak bu zam beklentisi gerçekleşmedi. Bugün açıklanan rakamlarsa dünkünden daha yüksek. Edinilen bilgilere göre benzinin litresine 1,22 TL, motorinin litresine ise 1,49 TL zam gelecek. Benzin için tercih desek de motorin zammı, satın aldığımız ürünlerin maliyetlerinin artacağı anlamına geliyor...

Büyük şehirlerdeki durum nasıl olacak?

Yapılan açıklamalarla pompa fiyatları, yarın itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'de şöyle değişecek:

İstanbul (Avrupa):

Benzin: 25,01 TL'den 26,23 TL 'ye yükselecek.

'ye yükselecek. Motorin: 24,45 TL'den 25,94 TL'ye yükselecek.

Ankara:

Benzin: 25,12 TL'den 26,34 TL 'ye yükselecek.

'ye yükselecek. Motorin: 24,56 TL'den 26,05 TL'ye yükselecek.

İzmir:

Benzin: 25,13 TL'den 26,35 TL 'ye yükselecek.

'ye yükselecek. Motorin: 24,57 TL'den 26,06 TL'ye yükselecek.

Akaryakıt sektöründeki piyasa serbestisinin fiyatları birkaç kuruş oynatabileceğini hatırlatalım. Fiyatları aldığımız kaynağın Opet olduğunu da belirtelim.