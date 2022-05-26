Benzin ve motorinde zam beklendiği açıklandı. Sektör kaynaklarının iddialarına göre hem benzin hem motorin, 1 TL'nin üzerinde zamlanacak. İşte olası yeni fiyatlar...

Bugün gözümüzü LPG'ye gelen 37 kuruşluk zam ile açmış, benzin ve motorin cephesinde sessizlik olduğunu aktarmıştık. Bu sessizlik ne yazık ki fazla uzun sürmedi. Sektör kaynaklarının iddialarına göre hem benzine hem de motorine bu gece yarısı itibarıyla zam gelecek. Her iki akaryakıt grubu için de gelecek zam öyle yenilir yutulur türden değil...

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre benzinin litresine 1,43 TL, motorinin litresine 1,38 TL zam gelecek. Zamlar, pompa fiyatına doğrudan yansıyacak. Gelecek zamlarla birlikte benzin, neredeyse 25 TL'ye ulaşmış olacak. Peki bu beklenti gerçekleşirse vatandaş, gece yarısı itibarıyla tabelada hangi fiyatlarla karşılaşacak?

Benzin ve motorin fiyatları en büyük şehirlerde şöyle olacak:

İstanbul (Avrupa):

Benzin: 24,28 TL

Motorin: 23,48 TL

Ankara:

Benzin: 24,40 TL

Motorin: 23,57 TL

İzmir:

Benzin: 24,40 TL

Motorin: 23,53 TL

Fiyatlar Shell'in resmi internet sitesinden alınarak hesaplanmıştır. Yaşadığınız yer özelinde fiyatlarda değişim olabilir. Zam kesinleştiğinde sizleri bilgilendirmeye devam ediyor olacağız.