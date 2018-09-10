Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, FIFA 19'da Nasıl Yer Aldı?

Çıkış tarihi konusunda oyuncuların adeta geri sayım başlattığı FIFA 19'da, ilginç bir görsel keşfedildi. Oyundaki 'Club Transfers' bölümünde, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve kulübün dünyaca ünlü stoperi Pepe de yer aldı.

28 Eylül'de satışa sunulacak olan ve büyük bir merakla beklenen FIFA 19'da; oyunun ayarlar bölümüne giren kullanıcılar, 'Transferler' bölümünde kapak fotoğrafı olarak Fikret Orman ve Pepe ile karşılaştı. Pepe'nin imza töreninden alınan bu görsel, dikkatli gözlerden kaçmadı.

Söz konusu bölüm, kullanıcıların oyunun kadrolarından bağımsız olarak istedikleri futbolcuyu diledikleri takıma transfer etmeleri adına kullanılıyor. Bu bölümü kullanarak, örneğin Messi'yi bir Anadolu takımına transfer etmek mümkün olabiliyor.

PC, PS4, XOne ve Nintendo Switch için yayınlanacak olan FIFA 19, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi lisansını da beraberinde getirecek. Böylelikle oyuncular, her iki turnuvayı da televizyonda seyredercesine gerçekçi görsel ve müzik içerikleriyle birlikte oynayabilecek.