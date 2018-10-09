Fallout 76'nın Platformlar Arası Oynanabilmesi Tartışılıyor

Son yayınlanan oynanış videosuyla büyük hayal kırıklığı yaratan Fallout 76'nın 'cross-platform' desteğine sahip olması için görüşmeler sürüyor.

"Savaş asla değişmez." sloganı ile oyuncularla buluşmaya hazırlanan Fallout 76'nın değiştiğini üzülerek söyleyebiliriz. Yayınlanan oynanış videosuyla post apokaliptik atmosferinden eser kalmadığını üzülerek gördüğümüz Fallout 76'dan güzel haberler de var.

West Virginia'da yapılan Fallout 76 etkinliğinde Bethesda'dan Emil Pagliarulo ve Chris Mayer'den önemli açıklamalar geldi. Oyunun yapım aşamasında uzun süre çoklu platform desteğini düşünmediklerini belirten ikili, Sony'nin bu konuyla ilgili politikasını değiştirmesi sonrası işlerin biraz değiştiğini açıkladı.

Pagliarulo, oyunun ilk çıkışında çoklu platform desteğinin olmayacağını ancak ileride bunu tekrardan değerlendirebileceklerini açıkladı. Yapım aşamasında Sony ile iletişime geçildiğini ve açıkça reddedildiklerini açıklayan Pagliarulo, artık işlerin değiştiğini belirtti.

Dilerseniz son yayınlanan Fallout 76 videosu ile sizleri baş başa bırakalım: