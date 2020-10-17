Bethesda Oyunları, PlayStation İçin Yayınlanmayacak

Xbox patronu Phil Spencer, Kotaku'yla yaptığı son röportajda yeni Bethesda oyunlarının PlayStation için çıkış yapmasına gerek olmadığını söyledi. Xbox'ın arkasındaki Microsoft, Bethesda'nın ana şirketi ZeniMax Media'yı geçtiğimiz dönemlerde rekor bir bedelle satın almıştı.

Dünyanın en popüler oyun konsolu markalarından biri olan Xbox'ın sahibi olan Microsoft, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen bir duyuruda, popüler oyun şirketi Bethesda'nın ana şirketi ZeniMax Media'yı 7,5 milyar dolar karşılığında satın aldığını açıklamıştı. Bu anlaşmanın ardından söz konusu satın alımın Microsoft'a yeni nesil konsol savaşlarında büyük bir avantaj sağlayacağı, hatta Bethesda oyunlarının artık PlayStation konsolları için yayınlanmayacağı söyleniyordu.

Şimdiyse Xbox'ın patronu Phil Spencer, yeni bir röportajda adeta PlayStation'a meydan okurcasına açıklamalarda bulundu. Bu açıklamaların ardından gelecekteki Bethesda oyunları PlayStation için çıkış yapmayacak gibi görünüyor.

Yeni Bethesda oyunları, büyük ihtimalle PlayStation için yayınlanmayacak:

Kotaku'dan Stephen Totilo'yla yaptığı bir röportajda Spencer'a, Microsoft'un The Elder Scrolls 6'yı PlayStation konsollarında satmaması durumunda 7,5 milyar dolarlık Bethesda satın alımını telafi etmesinin mümkün olup olmadığı soruldu.

Bu soruyu "Evet" şeklinde yanıtlayan Spencer, "Anlaşmanın bizim için işe yaraması için bu oyunları desteklediğimiz platformlar dışında başka bir platforma göndermem gerekmiyor" diye devam etti. Bu anlaşmanın oyunları başka bir oyuncu tabanından bu şekilde uzaklaştırmak için yapılmadığını söyleyen Spencer, ayrıca daha fazla insanın oyun oynayabilmesini istediklerini de belirtti.

Microsoft, Bethesda oyunlarını PlayStation konsollarında yayınlamayarak milyonlarca dolardan olmuş olacak. Ancak Spencer'ın Kotaku'ya yaptığı açıklamalar, şirketin bu konuda gayet rahat olduğunu gösteriyor.

Bethesda'nın hâlâ geliştirme aşamasında olan oyunu The Elder Scrolls 6'nın çıkış tarihi bilinmiyor. Öte yandan şirket, geliştiricinin 25 yıldır ilk orijinal RPG'si olan Starfield'ın önce çıkacağını belirtti. Bu oyunun PlayStation 5 için yayınlanıp yayınlanmayacağını ilerleyen günlerde hep birlikte göreceğiz.