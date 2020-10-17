Max Payne 4'ün Çıkışını Zorlaştıran 5 Önemli Detay

Oyun dünyasına Bullet Time özelliği ile ağır çekim ateş etme özelliğini kazandıran Max Payne serisi, başarılı ilk iki oyunun ardından Max Payne 3 ile beklenilen etkiyi yakalayamamıştı. Üçüncü oyunun çıkışının üzerinden geçen uzun yıllarda da oyun sektörü bir hayli değişti. Max Payne serisinin geleceği hâlâ bilinmezliğini korurken, serinin hayranlar yeni bir Max Payne oyunu bekliyor. Peki Max Payne 4 hakkında neler biliyoruz?

İlk olarak 2001 yılında çıkış yaptığında oyun dünyasında oldukça fazla ses getiren ve 1970’li ve 80’li yılların film noir havasını daha önce yapılmamış şekilde bir oyunda kullanan Max Payne serisi, neredeyse 20 yıldır adından söz ettirmeyi başarıyor. İlk iki oyunla çok büyük başarı elde eden Max Payne serisi, Remedy Entertainment’ın da oyun dünyasında popülerleşmesine yardımcı olmuştu.

Son Max Payne oyununun üzerinden geçen uzun yıllarda oyun sektörü ise bir hayli değişti. Max Payne serisini yapan ve dağıtan Remedy ve Rockstar firmaları da bu değişimden doğal olarak etkilendi. Tüm bunlara rağmen hâlâ konuşulan Max Payne serisi ise Max Payne 4 devam oyunu konusunda oyun dünyasını ikiye bölmüş durumda. Bu doğrultuda Max Payne 4 çıkacak mı? Yoksa Max Payne serisi artık tamamen rafa mı kaldırıldı? Yakından bir göz atıyoruz.

Max Payne, son oyunda hayranlarına ve oyun dünyasına veda ediyordu:

Eğer Max Payne serisinin tüm oyunlarını oynadıysanız, şunu fark etmişsinizdir ki aslında Max Payne 2, seri için mükemmel bir sona sahip oyundu. İkinci oyunun sonunda Max Payne, sevdiklerini kaybetmenin acısını yenmiş ve yeniden sevebileceğini fark etmişti. Bu durum "film noir" etkileri taşıyan bir yapım için belki de en uygun son olurdu. Fakat Max Payne’nin sadece isminin bile para kazandırıyor olması sonucu yapımcılar, üçüncü oyunda karar kıldılar ve doğal olarak bu oyun başarısız oldu.

Sonlardan bahsetmeye devam edecek olursak, Max Payne 3’te de ikinci oyun kadar olmasa da karakterimize gayet düzgün bir son verildi. Hatta bu son, oldukça ucu kapalı bir şekilde işlendi. Üçüncü oyunun sonunda Max Payne, organ mafyasının tamamen alt ettiğini ve oyundaki ana düşmanının hapishanede etkisiz hale getirildiğini öğrendi. Bunlarla birlikte uzun zaman sonra ilk defa, Max Payne’nin önünde hiçbir düşmanı kalmamış oluyor.

Alınacak daha fazla intikamı kalmayan Max Payne ise üçüncü oyunun sonunda güneş batımına doğru sakin bir sahilde yürüyor ve doğal olarak Max Payne’nin hikâyesi nihâyet bu noktada sonlanmış oluyor. Genel kanı da artık Max Payne’nin bu noktadan dönemeyeceği, dönse de absürt ve yersiz olacağı yönünde.

Max Payne, Rockstar Games’in “servis oyunu” konseptine uymuyor:

Rockstar Games, her ne kadar bugüne kadar birçok oyunu piyasaya sürmüş olsa da asıl parayı tahmin edebileceğiniz üzere GTA V ile Los Santos sokaklarında buldu. 90 milyonun üzerindeki satış rakamıyla GTA V bugün hâlâ dünyanın en çok kâr getiren eğlence ürünü unvanına sahip. Bunun ise en büyük sebeplerinden biri, GTA V hikâyesel yönden her ne kadar single player bir oyun olsa da oyunun oldukça önem verilen multiplayer versiyonu GTA Online.

Rockstar Games, oyunun ilk çıkışından bu yana sürekli GTA V’in canlı ve akışkan dünyasına küçük müdahalelerde bulunarak oyunu hâlâ ilk çıkışının üzerinden uzun yıllar geçmesine rağmen en çok satanlar listesinde tutmayı başarıyor. Max Payne’e baktığımızda ise Max Payne gönüllerimizin single player oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Her ne kadar geçmişte Max Payne serisinde birkaç multiplayer denemesi olsa da bunun üzerinde hiçbir zaman durulmadı, çünkü Max Payne yapısı gereği bir çevrimiçi dünyaya sahip olabilecek tarzda değildi.

Max Payne’nin dünyasının ve hikâye anlatışının online bir dünya ile birleştirilmesi kulağa oldukça garip ve yersiz geliyor. Hatta bir de yüzlerce oyucunun bulunduğu açık dünyada Bullet Time özelliğini kullanmayı düşündüğünüzde, işler daha garip bir hâl alıyor. Tüm bu sebeplerden dolayı, çok büyük bir ihtimalle Rockstar, uzun yıllar oyunculara “servis” edemeyecekleri bir Max Payne oyunu yapmakla ilgilenmiyor.

GTA Online ve Red Dead Redemption 2 çok fazla kaynak tüketiyor:

GTA V’in çıkışının üzerinden yıllar geçmesine rağmen Rockstar Games hâlâ, GTA Online tarafını taze ve ilgi çekici tutmak için neredeyse ekibin tamamını bu oyunla görevlendirmiş durumda. Bir de bu yoğun temponun üzerine Red Dead Online eklenince, işler gerçekten de biraz çığırından çıkmış oluyor.

Ellerinde sürekli taze tutmaları gereken iki devasa online oyun olan Rockstar ekibinin ise yeni bir oyuna yakın zamanda başlamaları imkânsız olarak nitelendiriliyor, ki ekip yeni bir oyun yapacak olsa bile bu büyük ihtimalle GTA VI olur. Bu arada da Rockstar; daha uzun bir süre tüm kaynaklarını, ellerindeki iki para basma makinesini çalışılır hâlde tutmak için kullanacak gibi duruyor.

Max Payne 4 önündeki en büyük engel: Satış garantisi

Max Payne serisinin başına gelen en büyük talihsizliklerden biri de Max Payne 3’ün beklenen satış rakamlarının epey bir gerisinde kalması oldu. Eğer Max Payne 3 beklenen satış rakamlarına ulaşıp şirketlere para akışını sağlamış olsaydı, bugün büyük ihtimalle GTA Online veya Red Dead Online yerine Max Payne 4 oynuyor olurduk. Fakat ne yazık ki Max Payne 3, serinin adını devam ettirebilecek kadar fazla kopya satamadı.

Takvimler 2012 yılının Mayıs ayını gösterdiğinde çok sevilen ve büyük başarı sağlamış Max Payne serisinin üçüncü ve son oyunu piyasaya çıkmıştı. Rockstar’ın ana şirketi Take-Two’nun ise Max Payne 3’ten büyük beklentileri vardı. Fakat 2012 yılının ikinci yarısına doğru Take-Two, 110 milyon dolar zarar ettiklerini açıkladı ve neredeyse tüm suç Max Payne 3’ün omuzlarına yüklendi. Bu başarısızlığın üzerinden geçen uzun yıllarda Max Payne isminin bir daha anılmaması da Take-Two’nun Max Payne 4 ile yine aynı kumarı oynamak istemediğini gösteriyor.

Rockstar Games, “Daha az oyun, daha az risk” mantığını izliyor:

2013 yılına kadar onlarca oyun çıkaran Rockstar Games, Take-Two’dan gelen baskıların da yardımıyla aslında ellerinde bulunan iki oyunun kendilerine oldukça iyi para kazandırabileceğini fark etti ve “daha az oyun, daha az risk” mantığıyla hareket etmeye başladı.

GTA V’e kadar hem stüdyo içerisinden hem de stüdyo dışından; Bully, L.A. Noire, The Warriors, Smuggler’s Run ve benzeri birçok garip oyunu piyasaya süren Rockstar’ın oyun politikası, gün geçtikçe değişmeye başladı. Tüm bu oyun karmaşasının arasında kaybolup giden Max Payne serisi de Rockstar’ın daha garantici oyun politikasıyla beraber iyice unutuldu ve tarihin tozlu raflarına kaldırılmış oldu.

Max Payne 4 için hiç umut kalmadı (mı?):

Rockstar Games’in oyun politikasını ve diğer tüm nedenleri bir kenara bırakıp konsol dünyasına baktığımızda, çıkmak üzere olan yeni oyun konsollarını görüyoruz. Yeni oyun konsolları ile de birçok yapımcı, oyuncuları kendilerine çekecek taze fikirler arayışına girmiş durumda. Bu nedenle Control gibi çok fazla bekleneni veremeyen Remedy oyunu PS5’e geliyorsa veya Demon’s Souls gibi klasik PS3 oyunu PS5 için yeniden yapılıyorsa, neden Max Payne serisi oyunları PS5’e gelemesin?

Birçok kişinin hemfikir olduğu üzere Max Payne serisinin asıl ihtiyacı olan şey yeni bir oyun yerine, bir remake. Bu remake, Max Payne’nin tekrar oyun dünyasına dönmesini sağlayabilir ve hatta ortalamadan daha yaşlı oyuncuların yeni nesil konsollara yönelmesine neden olabilir. Tüm bunlarla beraber belki de remake ile istediğini başarıyı yakalayan Rockstar, yeni bir oyun için kolları sıvayabilir.

Tabii doğal olarak tüm bu söylemler şu an için teoride kalıyor. Neredeyse 10 yıldır bir ses çıkmayan Max Payne serisi, daha uzun yıllar sessizliğini koruyacak gibi duruyor. Bu esnada da Rockstar büyük ihtimalle, GTA Online ve Red Dead Online için sayısız eklenti ve etkinlik çıkarmaya devam edecek gibi duruyor. Max Payne 4 sizce çıkacak mı? Max Payne serisinin geleceği sizce nasıl olacak? Görüşlerinizi bizlerle yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.