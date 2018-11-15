1 Kilogramın Ne Kadar Ağır Olduğu Yeniden Tanımlanacak

Ölçü birimlerinin fiziksel nesnelere sabitlenmesinin uzun vadede değer değişikliğine neden olduğunu fark eden bilim insanları, kilogram için yeni bir tanım kabul edecekler.

Fransa’nın Versay kentinde düzenlenecek olan Genel Ölçüler ve Ağırlıklar Konferansı yarın kapılarını katılımcılarına açılacak. Konferans genel olarak biz sıradan insanları çok fazla ilgilendirmiyor ancak bir konu var ki dünya üzerindeki hemen her insanı ilgilendiriyor.

İnsanlık, hayatını kolaylaştırmak için belirli kalıplar oluşturmuştur. Bu kalıplar ise yine insan tarafından oluşturulan ölçü birimleri ile hesaplanır. Sorun şu ki bazı ölçü birimleri fiziksel nesneler referans alınarak oluşturulmuştur ve fiziksel nesneler asla aynı kalmaz.

Bilim insanları, yarın gerçekleşecek konferansta tam olarak bu konuyu ele alacaklar ve değeri bir fiziksel nesneye sabit tutulan son ölçü birimi olan kilogramın Planck sabitine bağlı bir değere sabitlenmesini oylayacaklar.

Böyle bir değişikliğe neden ihtiyaç duyuluyor?

Şu anda kilogramın değeri, Fransa’da korunmakta olan platinyum-iridyum alaşımlı bir prototip üzerinden ölçülüyor. Fakat iridyumun yarı ömrü oldukça kısa olduğu için oluşturulan prototipin de ağırlığı sürekli olarak değişiyor.

Bilim insanlarına göre Fransa’da bulunan kilogram prototipi, son 129 yılda 50 mikrogram ağırlık kaybetti. Ancak resmi olarak o hala bir kilogram kabul ediliyor. Bu nedenle şu anda 1 kilogram 1000 grama değil 999.99995 grama eşit geliyor.

Kuantum mekaniğinde kütlenin elektromanyetik enerji ile ilişkisini açıklayan Planck sabitinin değeri ise hiçbir zaman değişmeyecek. Dolayısı ile aradan kaç yıl geçerse geçsin 1 kilogramın değerin 1000 gram olmaya devam edecek.

Kilogramın tanımının değişmesindeki bir diğer önemli olay ise değişimden son kilogramın evrensel bir değer haline gelecek olması. Zira madde, uzay ve zamanın bükülmesi ile ağırlığını değiştirse de Planck sabiti evrenin her yerinde aynı kalmaya devam edecek.