Bilim İnsanlarından Dünya Kupası İçin Sıcaklık Uyarısı: Futbolcular ve Taraftarlar Büyük Risk Altında!

Bilim insanları, 2026 Dünya Kupası'nda yaşanabilecek aşırı sıcaklıklar ile ilgili uyarıda bulundu. Hem taraftarların hem de futbolcuların riskte olduğu belirtildi.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Dünyanın en büyük spor organizasyonlarından biri olan ve her 4 yılda bir düzenlenen Dünya Kupası, bu yıl geri dönüyor. Öyle ki Türkiye’nin de yer alacağı kupa, Amerika Birleşik Devletleri’nde 11 Haziran ila 19 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek ve büyük heyecana sahne olacak.

Ancak 2026 Dünya Kupası öncesinde bazı endişeler var. Bunlardan biri son yıllarda iyice artış gösteren aşırı sıcaklıklar. Şimdi ise bazı bilim insanları, Dünya Kupası sırasında yaşanabilecek aşırı sıcaklıklar ile ilgili uyarılarda bulundu.

Oyuncuları ve taraftarları riske atabilir

İklim modelleme kuruluşu World Weather Attribution (WWA) tarafından yapılan yeni bir analize göre maçların dörtte birinin hem taraftarlar hem de futbolcular için ciddi tehdit oluşturabilecek sıcak hava koşullarında oynanması muhtemel. Yapılan basın toplantısında bilim insanları, Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak ABD, Kanada ve Meksika'daki 16 şehrin yetkililerine, yaklaşan oyunlarda sıcağa bağlı riskleri önleme çağrısında bulundu.

Yetkililere su istasyonlarına ve soğutma altyapısına yatırım yapmaları çağrısında bulundular. Çalışmadaki tahminler, geçmiş hava durumu verileri ve turnuvanın 104 maçının oynanacağı günün saati de dahil olmak üzere çeşitli değişkenleri içeren istatistiksel bir modele dayanıyor. Model, her maçın tehlikeli sıcaklık koşullarıyla karşılaşma olasılığını belirlemek için kullanıldı. Hava sıcaklığının tek başına ısı koşullarını yansıtmadığının da altını çizdiler. Kuru ve hafif rüzgârlı 30 derece hava ile yüksek nemli, güçlü güneşli, az rüzgârlı bir 30 derecenin ciddi farkı olduğu ifade edilmiş.

Bilim insanlarına göre maçların, yetkililer tarafından güvenlik önlemleri uygulanamsı gereken 26 derecelik eşik değerin de üzerinde oynanması oldukça muhtemel. Örneğin Miami’de 26 derece üstünde maç yapılma ihtimali neredeyse kesin. Dallas ve Houston gibi yüksek sıcaklıktaki şehirlerde ise daha da artabileceği belirtilmiş. Ancak bu şehirlerdeki stadyumlarda klima sistmeleri olması bir avantaj. Maalesef diğer şehirlerde maçların oynanacağı yerlerde yeterli soğutma sistemi olmayabilir. En yüksek riskli üç yerin Miami, Kansas ve 19 Temmuz’daki finalin yapılacağı New Jersey, East Rutherford olduğu söyleniyor.

Kısacası Dünya Kupası’nda yaşanbilecek aşırı sıcaklıklar hem taraftarlar hem de futbolcular için sağlık riskleri oluşmasına neden olabilir. Umarız organizatörler gerekli tüm önlemleri alırlar ve bir sorun yaşanmaz. Bunlar arasında soğuk sıvılar, buzlu havlular, tıbbi gözetim, gölge alanların artırılması, klima sistemlerinin iyileştirilmesi gibi şeyler var.

