Bilim İnsanları, Gizemli Gök Yapılarını İlk Kez Resmetti

Uzayla ilgili en büyük gizemlerden biri olan FRB (Hızlı Radyo Patlaması) örneklerinden gezegenimize en yakın olanı, iki yeni araştırmanın ardından görselleştirildi.

Bilim insanları, belki de en meşhur tekrar eden hızlı radyo patlaması üzerine yeni araştırmalar yaptı. Kısaca FRB olarak adlandırılan bu fenomenlerin nasıl ortaya çıktığı ise şu an için bilim insanlarının açıklayamadığı gizemlerden biri olarak biliniyor.

2018 yılında keşfedilen bir hızlı radyo patlamasını inceleyen bilim insanları, düzenli aralıklarla tekrarlanan bu yapıyı görselleştirmeyi başardı. Bilinen en yakın FRB olan bu yapı, gezegenimize yalnızca(!) 500 milyon ışık yılı mesafede bulunuyor.

Araştırma için ideal FRB

Bir FRB'nin incelenmesi için en temel gereksinimlerden biri, ne zaman ortaya çıkacağını tahmin edebilmektir. Bu araştırmada incelenen örnek, oldukça net gözlemlenen bir döngüye sahip. 4 gün boyunca aktif olan FRB, ardından da 12 günlük bir sessizliğe bürünüyor.

Yapıyı inceleyen bilim insanlarından ilk grup, Avrupa'daki LOFAR ve Kanada Hidrojen Yoğunluk Haritalama Deneyimi (CHIME)'den gelen bilgileri inceledi. Araştırmacılar, FRB20180916B adlı yapıdan gelen sinyalleri daha öncekilerden üç kat daha uzun kaydedebilmeyi başardı.

Yeni araştırmalardan birinin baş yazarı olan Ziggy Pleunis, bu durumun bahsi geçen yapılardan bazılarının kaynaklarının, düşük frekanslı salınımlara karşı geçirgen olduğunu gösterdiğini söyledi. Bazı teorilerin bu senaryoya farklı yaklaştığını da ifade etti.

İkinci araştırmada ise bilim insanları, FRB'nin yaydığı sinyallerde ışık polarizasyonunu inceledi ve FRB'nin karakteristik ışık polarizasyonlarını ortaya çıkardı. Daha önceki çalışmalara göre FRB'nin parlamaları 30 mikrosaniyelik aralıklarla değişim gösteriyordu. Bazı yapıların daha kısa bazılarınınsa daha uzun süre gözlemlenebildiği ortaya çıktı.

Bilim insanları, bu araştırmaların sonucunda gizemli FRB'lerin yapılarını açıklamaya yönelik teorilerin en azından bir kısmını elemeyi amaçlıyor. Şu anda üzerinde durulan teorilerden biri ise manyetik süper yoğun yıldız kalıntısı olan magnetar ile Güneş'ten 10 kat büyük bir yıldızın teması bu durumu ortaya çıkarıyor. Araştırmalar Nature Astronomy ve The Astrophysical Journal Letters'da yayımlandı.